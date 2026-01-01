Характеристики:
- Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм), шестигранный штифт 5/8"
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 150 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KS003 5/8" Snap in Pin - крепежный штифт 5/8".
Стальной штифт-переходник, с одной стороны имеет шестигранник 5/8" (16 мм), а с другой шпильку 5/8" (16 мм).
Характеристики:
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