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Kupo KS003 5/8" Snap in Pin крепежный штифт 5/8

Kupo KS003 5/8" Snap in Pin крепежный штифт 5/8

Kupo
Артикул: NVF-9497

Kupo KS003 5/8" Snap in Pin - крепежный штифт 5/8".

Стальной штифт-переходник, с одной стороны имеет шестигранник 5/8" (16 мм), а с другой шпильку 5/8" (16 мм).

Описание

Характеристики:

  • Крепление - стандартный студийный палец 5/8" (16 мм), шестигранный штифт 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 150 г

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