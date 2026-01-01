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Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо
Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо

Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5725

Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46.

Комплект модификаторов для создания световых рисунков. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр - 59 мм. В комплекте - 46 шт.

Описание

Маски подходят для работы с любыми оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром. 

При совместном использовании с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.

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