Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо

Маски подходят для работы с любыми оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
При совместном использовании с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Набор масок Гобо Falcon Eyes Gobo 46.
Комплект модификаторов для создания световых рисунков. Изготовлены из нержавеющей стали. Диаметр - 59 мм. В комплекте - 46 шт.
Маски подходят для работы с любыми оптическими насадками, имеющими держатель масок с подходящим посадочным диаметром.
При совместном использовании с цветными фильтрами, отображающийся рисунок получается цветным.
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