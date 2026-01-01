Falcon Eyes Gobo 46 набор масок Гобо

Арт. NVF-1938

до конца распродажи 1 дн, 22 ч

Тканевый фон Grifon - пятнистый желто-коричневый с голубым. Материал – хлопок. Размер 3х5 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.