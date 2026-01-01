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Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом
Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом

Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом

Raylab
Артикул: DAN-9672

Raylab MT-TH штатив-монопод для селфи 33-158 см с пультом.

Raylab MT-TH – высокий селфи штатив, который совмещает в себе настольный штатив, компактную стойку для легкого оборудования и селфи-палку. Телескопическая центральная штанга выдвигается от 33 до 158 см в высоту и имеет на конце держатель для смартфона и крепление 1/4''. Для большей устойчивости в конструкции предусмотрено широкое основание, в котором располагается Bluetooth пульт. Его с легкостью можно вынуть и использовать для удаленного управления камерой смартфона, для фотографирования или запуска, остановки видеозаписи. Он отлично подойдет для смартфонов, кольцевых ламп, небольших осветителей, микрофонов и go-pro камер.

Описание

Характеристики:

Максимальная высота, см: 158
Материал штатива: ABS
Минимальная высота, см: 33

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