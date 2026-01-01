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AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты
AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

AVMATRIX
Артикул: DAN-9617

AVMATRIX SD1121-12G 1x2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты. 

Миниатюрный усилитель-распределитель SD1121-12G 1×2 12G-SDI с восстановлением тактовой частоты. Формат входного сигнала SD/HD/3G/6G/12G-SDI определяется автоматически. Устройство обеспечивает компенсацию потерь в кабеле и восстановление сигнала, что позволяет увеличить длину кабеля SDI для SD сигнала: 400 м, HD: 200 м, 3G: 120 м. Кроме того, этот усилитель-распределитель обеспечивает совместимость всех входов и выходов с сигналами ASI.

Описание

Широкая область применения

SD1121-12Gотлично подходит для использования в центрах вещания и видеопроизводства, управления и контроля, в телемедицине и для выполнения других задач.

Основные характеристики

  • Вход: 1×12G-SDI, Выход: 2×12G-SDI
  • Автоматическое определение сигнала SD, HD, 3G, 6G и 12G-SDI
  • Поддержка сигнала DVB-ASI
  • Автоматическая компенсация потерь и восстановление сигнала
  • Передача всех служебных данных и встроенного аудио
  • Питание от порта микро-USB 5 В
  • Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа

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