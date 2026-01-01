AVMATRIX SD1121-12G 1×2 12G-SDI усилитель-распределитель с восстановлением тактовой частоты

Широкая область применения
SD1121-12Gотлично подходит для использования в центрах вещания и видеопроизводства, управления и контроля, в телемедицине и для выполнения других задач.
Основные характеристики
- Вход: 1×12G-SDI, Выход: 2×12G-SDI
- Автоматическое определение сигнала SD, HD, 3G, 6G и 12G-SDI
- Поддержка сигнала DVB-ASI
- Автоматическая компенсация потерь и восстановление сигнала
- Передача всех служебных данных и встроенного аудио
- Питание от порта микро-USB 5 В
- Конструкция съемного кронштейна для настенного монтажа