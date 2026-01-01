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Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см
Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см

Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см

Weifeng
Артикул: DAN-3274

Штатив с несъемной видеоголовой Weifeng WT-3130. 

Легкий и компактный трехсекционный штатив, идеально подходит для большинства компактных камер весом до 2,5 кг. Оснащен несъемной видеоголовой. Максимальная высота - 125 см.

Описание

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.

При весе в 550 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,25 метра, а длина в собранном состоянии - всего 42 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

  • тип головки - видео
  • рабочая высота - 125 см
  • в сложенном состоянии - 42 см
  • максимальная нагрузка - 2,5 кг
  • вес - 550 г

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