Weifeng WT-3130 легкий штатив с видеоголовой максимальной высотой 125 см

Описание

Штатив имеет отличное соотношение цена-качество.

Дополнительную стабильность гарантирует центральная распорка, которая может быть заблокирована и крюк для подвеса груза. Штатив комплектуется быстросъемной площадкой.

При весе в 550 г максимальная рабочая высота штатива составляет 1,25 метра, а длина в собранном состоянии - всего 42 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: