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AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI
AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI

AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI

AVMATRIX
Артикул: DAN-9673

AVMATRIX PTZ1271-20X-NDI видеокамера с выходом SDI/HDMI

20-кратный оптический зум-объектив, CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60, передовая технология автофокусировки, мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60, IP трансляция по протоколу NDI. 

Описание

Дистанционно управляемая камера серии PTZ1271 с высокой производительностью и передовми алгоритмами сигнала для получения ярких видео изображений с высоким разрешением и отличной цветопередачей. Может применяться для телеобучения, веб-трансляции, видеоконференций, телемедицины, наблюдения вредных производств и в других областях.

PTZ-камера обеспечивает различные интерфейсы. SDI, HDMI, IP-выходы позволяют пользователям одновременно выводить сигнал с разрешением до FHD 1080p.

Порт локальной сети поддерживает питание через Ethernet (PoE), NDIHX 5.0 и потоковую передачу по протоколам RTSP, RTMP.

Имеется линейный вход аудио для потоков NDI / IP.

Пользователи могут легко управлять PTZ-камерой через порт локальной сети или последовательный порт RS-232 / RS-485.

В комплект PTZ-камеры входит 20-кратный оптический объектив для широкоугольной съемки. Возможно приобретение камеры AVMATRIX PTZ1271-30X-NDI с 30-кратным зумом для эффективной съемки крупным планом.

Высокая скорость панорамирования и наклона, а также такие элементы управления изображением, как яркость, цвет, насыщенность, контрастность, резкость, обеспечивают точное управление вашими изображениями.

PTZ-камерой можно легко управлять с помощью ИК-пульта дистанционного управления, веб-интерфейса, а также джойстика контроллера камеры через IP или последовательный порт. Поддерживается несколько протоколов управления, включая ONVIF, VISCA over IP, VISCA, PELCO-D, PELCO—P.

Поддержка функции переворота изображения, нижняя резьбовое крепление камеры может использоваться для установки на штатив, для настенного или потолочного монтажа. Камера может широко использоваться во многих сферах: в вещании, образовании, церкви и других областях.

Характеристики: 

  • CMOS-сенсор 1/2,8 дюйма, разрешение до 1920x1080р60

  • 20-кратный оптический зум-объектив

  • Передовая технология автофокусировки

  • Мультиформатные видеовыходы: HDMI, 3G-SDI, LAN. 3G-SDI в формате 1080p60

  • IP трансляция по протоколу NDI

  • Низкое энергопотребление, ниже 500 мВт в спящем режиме ожидания. 

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