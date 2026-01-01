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Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см
Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см

Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см

Wellmaking
Артикул: DAN-9653

Wellmaking HB-100W Flexible LED Light Mat светодиодный гибкий свет 100 Вт размер 32х53 см.

Гибкая светодиодная панель размером 32х53 см с изменяемой цветовой температорой 3200 -5600 К. Мощность - 100 Вт.


Описание

Устанавливается на стойку с помощью шаровой головки и распорки типа "паук". За счет небольшого веса и размеров в упаковке выгодно отличается от приборов в жестких корпусах. Питание от сети (входит в комплект). Управление мощностью и цветовой температурой осуществляется от пульта дистанционного управления (входит в компект). Мощность - 100 Вт. Для получения мягкого рассеяного света рекомендуется применить складной компактный софт-бокс Wellmaking SBL-4060M софтбокс для HB-100W (приобретается отдельно).

Характеристики:

  • Мощность - 100 Вт
  • Цветовая температура - 3200-5600 К
  • Индекс CRI - 95%
  • Вес с чехлом и блоком питания - 1400 гр
  • Размеры прибора 32х53 см

Комплектация

  • Прибор
  • Блок питания
  • пульт дистанционного управления
  • сумка-чехол
  • держатель (шаровая головка и "паук")

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