Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный

Описание

Штатив позволяет установить камеру как на ровной поверхности стола, так и закрепить ее на любом выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева или другом подходящем месте. На шаровой головке находится площадка с универсальным винтом диаметром 1/4".

Отличительной особенностью штатива является оригинальная конструкция ножек которые сгибаются в любом направлении под любым углом и надежно сохраняют свое положение (технология KeepForm). Благодаря резиновому покрытию на ножках, штатив можно установить даже на скользких поверхностях.

Штатив изготовлен из высококачественных материалов, гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

Характеристики: