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Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный
Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный

Falcon Eyes LifePOD Flex штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8977

Falcon Eyes LifePOD Flex – настольный штатив с шаровой головой и гибкими ножками.

Эта модель расчитана для применения со смартфонами и экшн-камерами. Максимальная рабочая высота – 26 см., а максимальная нагрузка 0,8 кг. В комплект входит адаптер для смартфонов и экшн-камер GoPro.

Описание

Штатив позволяет установить камеру как на ровной поверхности стола, так и закрепить ее на любом выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева или другом подходящем месте. На шаровой головке находится площадка с универсальным винтом диаметром 1/4".

Отличительной особенностью штатива является оригинальная конструкция ножек которые сгибаются в любом направлении под любым углом и надежно сохраняют свое положение (технология KeepForm). Благодаря резиновому покрытию на ножках, штатив можно установить даже на скользких поверхностях.

Штатив изготовлен из высококачественных материалов, гибкость ножек сохраняется даже при многократном использовании.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 0,8
  • максимальная высота штатива, мм – 260
  • длина в сложенном виде, – 280
  • штативная голова – шаровая, несъемная
  • винт для установки камеры – 1/4"
  • пузырьковый уровень – нет
  • количество секций ног – 1
  • материал штатива – алюминиевый сплав/резина
  • вес с головой, кг – 0,23

Комплектация

  • Штатив настольный Falcon Eyes LifePOD Flex.
  • Адаптер для GoPro камер.
  • Адаптер для смартфона.

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