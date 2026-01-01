Manfrotto 237HD гибкий держатель

Описание

Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель для крепления аксессуаров

Manfrotto 237HD (артикул OLE-0705) – это гибкий держатель, предназначенный для крепления лёгких аксессуаров в труднодоступных местах. Изготовленный из латуни, он сочетает в себе прочность и гибкость, позволяя точно позиционировать оборудование под нужным углом. Длина держателя составляет 55 см, что обеспечивает достаточный вылет для размещения аксессуаров в ограниченном пространстве.

Модель 237HD оснащена шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp, внутренней резьбой 3/8" и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4" типа 18. Это делает его совместимым с широким спектром студийных аксессуаров и креплений. Держатель рассчитан на нагрузку до 0.5 кг, что подходит для микрофонов, небольших светодиодных панелей, мониторов и других компактных устройств.

Назначение и применение

Крепление микрофонов: для установки микрофонов в студии и на выезде.

для установки микрофонов в студии и на выезде. Установка LED-панелей: для накамерного света и небольших осветителей.

для накамерного света и небольших осветителей. Монтаж мониторов: для крепления компактных видеомониторов.

для крепления компактных видеомониторов. Работа в ограниченном пространстве: для позиционирования аксессуаров в труднодоступных местах.

Ключевые особенности

Гибкая конструкция: точное позиционирование оборудования под любым углом.

точное позиционирование оборудования под любым углом. Материал – латунь: прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.

прочность, долговечность, устойчивость к коррозии. Длина 55 см: достаточный вылет для размещения аксессуаров.

достаточный вылет для размещения аксессуаров. Нагрузка 0.5 кг: для лёгких аксессуаров.

для лёгких аксессуаров. Универсальные крепления: шестиугольный палец, резьба 3/8", палец 16 мм с резьбой 1/4".

шестиугольный палец, резьба 3/8", палец 16 мм с резьбой 1/4". Совместимость: подходит для зажимов Super Clamp.

Технические характеристики

Тип: гибкий держатель

гибкий держатель Бренд: Manfrotto

Manfrotto Модель: 237HD

237HD Длина: 55 см

55 см Диаметр: 18 мм

18 мм Максимальная нагрузка: 0.5 кг

0.5 кг Материал: латунь

латунь Крепления: шестиугольный палец, внутренняя резьба 3/8", палец 16 мм с внешней резьбой 1/4"

шестиугольный палец, внутренняя резьба 3/8", палец 16 мм с внешней резьбой 1/4" Вес: 0.71 кг

Как использовать гибкий держатель

Крепление: зафиксируйте держатель на стойке, трубе или другой опоре с помощью зажима Super Clamp. Настройка: согните держатель для позиционирования аксессуара под нужным углом. Крепление аксессуара: используйте резьбу 3/8" или 1/4" для установки оборудования. Фиксация: убедитесь, что держатель надёжно закреплён и аксессуар зафиксирован.

Преимущества использования

Гибкость: возможность точного позиционирования в труднодоступных местах.

возможность точного позиционирования в труднодоступных местах. Надёжность: латунная конструкция и прочные крепления.

латунная конструкция и прочные крепления. Универсальность: совместимость с зажимами Super Clamp и различными аксессуарами.

совместимость с зажимами Super Clamp и различными аксессуарами. Компактность: удобен для хранения и транспортировки.

Совместимость с аксессуарами