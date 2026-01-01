Manfrotto 237HD гибкий держатель

Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель для крепления аксессуаров
Manfrotto 237HD (артикул OLE-0705) – это гибкий держатель, предназначенный для крепления лёгких аксессуаров в труднодоступных местах. Изготовленный из латуни, он сочетает в себе прочность и гибкость, позволяя точно позиционировать оборудование под нужным углом. Длина держателя составляет 55 см, что обеспечивает достаточный вылет для размещения аксессуаров в ограниченном пространстве.
Модель 237HD оснащена шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp, внутренней резьбой 3/8" и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4" типа 18. Это делает его совместимым с широким спектром студийных аксессуаров и креплений. Держатель рассчитан на нагрузку до 0.5 кг, что подходит для микрофонов, небольших светодиодных панелей, мониторов и других компактных устройств.
Назначение и применение
- Крепление микрофонов: для установки микрофонов в студии и на выезде.
- Установка LED-панелей: для накамерного света и небольших осветителей.
- Монтаж мониторов: для крепления компактных видеомониторов.
- Работа в ограниченном пространстве: для позиционирования аксессуаров в труднодоступных местах.
Ключевые особенности
- Гибкая конструкция: точное позиционирование оборудования под любым углом.
- Материал – латунь: прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
- Длина 55 см: достаточный вылет для размещения аксессуаров.
- Нагрузка 0.5 кг: для лёгких аксессуаров.
- Универсальные крепления: шестиугольный палец, резьба 3/8", палец 16 мм с резьбой 1/4".
- Совместимость: подходит для зажимов Super Clamp.
Технические характеристики
- Тип: гибкий держатель
- Бренд: Manfrotto
- Модель: 237HD
- Длина: 55 см
- Диаметр: 18 мм
- Максимальная нагрузка: 0.5 кг
- Материал: латунь
- Крепления: шестиугольный палец, внутренняя резьба 3/8", палец 16 мм с внешней резьбой 1/4"
- Вес: 0.71 кг
Как использовать гибкий держатель
- Крепление: зафиксируйте держатель на стойке, трубе или другой опоре с помощью зажима Super Clamp.
- Настройка: согните держатель для позиционирования аксессуара под нужным углом.
- Крепление аксессуара: используйте резьбу 3/8" или 1/4" для установки оборудования.
- Фиксация: убедитесь, что держатель надёжно закреплён и аксессуар зафиксирован.
Преимущества использования
- Гибкость: возможность точного позиционирования в труднодоступных местах.
- Надёжность: латунная конструкция и прочные крепления.
- Универсальность: совместимость с зажимами Super Clamp и различными аксессуарами.
- Компактность: удобен для хранения и транспортировки.
Совместимость с аксессуарами
- Зажимы: Super Clamp Manfrotto (035, 035RL).
- Аксессуары: микрофоны, LED-панели, мониторы, отражатели.
- Рекомендуемые зажим для штанги: