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Manfrotto 237HD гибкий держатель
Manfrotto 237HD гибкий держатель
Manfrotto 237HD гибкий держатель

Manfrotto 237HD гибкий держатель

Manfrotto
Артикул: OLE-0705

Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель диаметром 18 мм и длиной 55 см с шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp. Оснащен внутренней резьбой 3/8'' и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4'' типа 18. Рассчитан на нагрузку не более 0,5 кг. Длина – 55 см, вес – 0,71 кг.

Описание

Manfrotto 237HD – гибкий латунный держатель для крепления аксессуаров

Manfrotto 237HD (артикул OLE-0705) – это гибкий держатель, предназначенный для крепления лёгких аксессуаров в труднодоступных местах. Изготовленный из латуни, он сочетает в себе прочность и гибкость, позволяя точно позиционировать оборудование под нужным углом. Длина держателя составляет 55 см, что обеспечивает достаточный вылет для размещения аксессуаров в ограниченном пространстве.

Модель 237HD оснащена шестиугольным пальцем для зажима Super Clamp, внутренней резьбой 3/8" и пальцем 16 мм с внешней резьбой 1/4" типа 18. Это делает его совместимым с широким спектром студийных аксессуаров и креплений. Держатель рассчитан на нагрузку до 0.5 кг, что подходит для микрофонов, небольших светодиодных панелей, мониторов и других компактных устройств.

Назначение и применение

  • Крепление микрофонов: для установки микрофонов в студии и на выезде.
  • Установка LED-панелей: для накамерного света и небольших осветителей.
  • Монтаж мониторов: для крепления компактных видеомониторов.
  • Работа в ограниченном пространстве: для позиционирования аксессуаров в труднодоступных местах.

Ключевые особенности

  • Гибкая конструкция: точное позиционирование оборудования под любым углом.
  • Материал – латунь: прочность, долговечность, устойчивость к коррозии.
  • Длина 55 см: достаточный вылет для размещения аксессуаров.
  • Нагрузка 0.5 кг: для лёгких аксессуаров.
  • Универсальные крепления: шестиугольный палец, резьба 3/8", палец 16 мм с резьбой 1/4".
  • Совместимость: подходит для зажимов Super Clamp.

Технические характеристики

  • Тип: гибкий держатель
  • Бренд: Manfrotto
  • Модель: 237HD
  • Длина: 55 см
  • Диаметр: 18 мм
  • Максимальная нагрузка: 0.5 кг
  • Материал: латунь
  • Крепления: шестиугольный палец, внутренняя резьба 3/8", палец 16 мм с внешней резьбой 1/4"
  • Вес: 0.71 кг

Как использовать гибкий держатель

  1. Крепление: зафиксируйте держатель на стойке, трубе или другой опоре с помощью зажима Super Clamp.
  2. Настройка: согните держатель для позиционирования аксессуара под нужным углом.
  3. Крепление аксессуара: используйте резьбу 3/8" или 1/4" для установки оборудования.
  4. Фиксация: убедитесь, что держатель надёжно закреплён и аксессуар зафиксирован.

Преимущества использования

  • Гибкость: возможность точного позиционирования в труднодоступных местах.
  • Надёжность: латунная конструкция и прочные крепления.
  • Универсальность: совместимость с зажимами Super Clamp и различными аксессуарами.
  • Компактность: удобен для хранения и транспортировки.

Совместимость с аксессуарами

  • Зажимы: Super Clamp Manfrotto (035, 035RL).
  • Аксессуары: микрофоны, LED-панели, мониторы, отражатели.
  • Рекомендуемые зажим для штанги:

Комплектация

В стандартную поставку входит гибкий держатель Manfrotto 237HD.

Зажимы и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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