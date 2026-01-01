images
images
Fujimi FBNP-F570 аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Fujimi FBNP-F570 аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-F570 аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1304

Fujimi FBNP-F570 - аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970. 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 2200 мАч
  • напряжение - 7,2 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Арт. DAN-4251
Fujimi FJ-UNC-BG1 зарядное устройство с USB-адаптером 5 Вт
Наличие
в наличии 1-3 шт

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-BG1 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FG1/BG1 и их аналоги.

1 080 ₽
В корзину
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Арт. DAN-1088
YongNuo YN300 AIR LED осветитель светодиодный 3200-5500K
Наличие
более 10 шт

YongNuo YN300AIR LED - осветитель светодиодный с цветовой температурой 3200-5500K.

Осветитель выполнен в легком и тонком корпусе, обеспечивает мягкий свет и широкий угол освещения, также обладает высоким индексом цветопередачи. Есть возможность использовать с аккумуляторными батареями типа NP-F и от сети.

4 550 ₽
В корзину
Photocycle 30A поворотный стол для 3D-фотосъемки
Арт. NVF-9062
Photocycle 30A поворотный стол для 3D-фотосъемки
Под заказ 7-10 дней

Photocycle 30A – автоматический поворотный столик для предметной фотосъемки и создания 3D-фото.

Платформа предназначена для съемки предметов массой не более 30 кг. Диаметр поворотной платформы составляет 34 см.

Кабель синхронизации платформы и фотоаппарата - преобретается отдельно.


20 480 ₽
Заказать

Видео

Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Ральф Мерсер и его уникальный окружающий мир
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Хрустальные сферы для креативной фотографии. Профессиональный взгляд
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Кен Домон: фотокорр с изящным стилем
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.