Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 2200 мАч
- напряжение - 7,2 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBNP-F570 - аккумулятор 2200 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2200 мАч, подходит для фотокамер Sony использующих в своей работе акб. NP-F570/750/970.
Характеристики:
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