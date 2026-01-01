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Хит
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова
QZSD Q03 шаровая голова

QZSD Q03 шаровая голова

QZSD
Артикул: DAN-3737

Шаровая голова QZSD Q03.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 10 кг, высота - 100 мм. Материал - алюминий.

Описание

Шаровая голова для штатива или монопода с диаметром шара 36 мм, изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Ее мощная конструкция позволяет использовать оборудование весом до 10 кг. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов. Для удобства настройки угла наклона имеются три независимые регулировочные ручки. Для создания панорамных снимков в основании предусмотрена шкала, а для выравнивания камеры - два пузырьковых уровня.

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