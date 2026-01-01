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Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F

Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F

Fotokvant
Артикул: DAN-3576

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



Описание

Fotokvant NP-F-CH1 – зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F

Fotokvant NP-F-CH1 (артикул DAN-3576) – это сетевое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов серии NP-F. Зарядное устройство совместимо с аккумуляторами NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970, а также с их аналогами, включая аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Оно обеспечивает быструю и безопасную зарядку, защищая батареи от перезаряда и перегрева.

Устройство идеально подходит для фотографов и видеографов, использующих LED-осветители, видеокамеры, внешние мониторы и другое оборудование с питанием от NP-F. Компактный размер и возможность работы от сети 100–240 В делают его удобным для использования как в студии, так и в путешествиях.

Назначение и применение

  • Зарядка аккумуляторов NP-F: для LED-осветителей, видеокамер, мониторов.
  • Работа с оригинальными и совместимыми батареями: Fotokvant, Sony, Yongnuo и другие.
  • Студийная и выездная работа: компактное устройство для зарядки в любых условиях.
  • Запасное зарядное устройство: для замены утерянного или неисправного.

Ключевые особенности

  • Совместимость: NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и аналоги.
  • Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.
  • Безопасность: защита от перезаряда, перегрева и короткого замыкания.
  • Компактный размер: удобно хранить и брать с собой.
  • Универсальное питание: входное напряжение 100–240 В.
  • Световая индикация: отображение процесса зарядки.

Технические характеристики

  • Тип: сетевое зарядное устройство
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: NP-F-CH1
  • Совместимые аккумуляторы: NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970
  • Выходное напряжение: 4.2 В / 8.4 В
  • Выходной ток: 600 мА
  • Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
  • Макс. входной ток: 150 мА
  • Индикация: светодиодная (красный – зарядка, зелёный – завершена)
  • Применение: зарядка Li-ion аккумуляторов серии NP-F

Как использовать зарядное устройство

  1. Подключение: вставьте аккумулятор NP-F в зарядное устройство, соблюдая полярность.
  2. Питание: подключите зарядное устройство к сети 100–240 В.
  3. Зарядка: дождитесь завершения зарядки (индикатор изменит цвет с красного на зелёный).
  4. Извлечение: отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.

Преимущества использования

  • Универсальность: зарядка всех типов аккумуляторов NP-F.
  • Безопасность: защита от перезаряда и короткого замыкания.
  • Надёжность: качественные компоненты для длительной работы.
  • Удобство: компактный размер и световая индикация.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение

  • Храните зарядное устройство в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Не подключайте зарядное устройство к сети с несовместимым напряжением.
  • Избегайте механических повреждений кабеля и корпуса.

Комплектация

  • Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 – 1 шт.
  • Переходник на европейскую вилку – 1 шт.

Аккумуляторы приобретаются отдельно.

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