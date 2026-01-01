Описание

Fotokvant NP-F-CH1 – зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F

Fotokvant NP-F-CH1 (артикул DAN-3576) – это сетевое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов серии NP-F. Зарядное устройство совместимо с аккумуляторами NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970, а также с их аналогами, включая аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Оно обеспечивает быструю и безопасную зарядку, защищая батареи от перезаряда и перегрева.

Устройство идеально подходит для фотографов и видеографов, использующих LED-осветители, видеокамеры, внешние мониторы и другое оборудование с питанием от NP-F. Компактный размер и возможность работы от сети 100–240 В делают его удобным для использования как в студии, так и в путешествиях.

Назначение и применение

Зарядка аккумуляторов NP-F: для LED-осветителей, видеокамер, мониторов.

для LED-осветителей, видеокамер, мониторов. Работа с оригинальными и совместимыми батареями: Fotokvant, Sony, Yongnuo и другие.

Fotokvant, Sony, Yongnuo и другие. Студийная и выездная работа: компактное устройство для зарядки в любых условиях.

компактное устройство для зарядки в любых условиях. Запасное зарядное устройство: для замены утерянного или неисправного.

Ключевые особенности

Совместимость: NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и аналоги.

NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и аналоги. Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.

сокращает время простоя оборудования. Безопасность: защита от перезаряда, перегрева и короткого замыкания.

защита от перезаряда, перегрева и короткого замыкания. Компактный размер: удобно хранить и брать с собой.

удобно хранить и брать с собой. Универсальное питание: входное напряжение 100–240 В.

входное напряжение 100–240 В. Световая индикация: отображение процесса зарядки.

Технические характеристики

Тип: сетевое зарядное устройство

сетевое зарядное устройство Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: NP-F-CH1

NP-F-CH1 Совместимые аккумуляторы: NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970

NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970 Выходное напряжение: 4.2 В / 8.4 В

4.2 В / 8.4 В Выходной ток: 600 мА

600 мА Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

100–240 В, 50/60 Гц Макс. входной ток: 150 мА

150 мА Индикация: светодиодная (красный – зарядка, зелёный – завершена)

светодиодная (красный – зарядка, зелёный – завершена) Применение: зарядка Li-ion аккумуляторов серии NP-F

Как использовать зарядное устройство

Подключение: вставьте аккумулятор NP-F в зарядное устройство, соблюдая полярность. Питание: подключите зарядное устройство к сети 100–240 В. Зарядка: дождитесь завершения зарядки (индикатор изменит цвет с красного на зелёный). Извлечение: отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.

Преимущества использования

Универсальность: зарядка всех типов аккумуляторов NP-F.

зарядка всех типов аккумуляторов NP-F. Безопасность: защита от перезаряда и короткого замыкания.

защита от перезаряда и короткого замыкания. Надёжность: качественные компоненты для длительной работы.

качественные компоненты для длительной работы. Удобство: компактный размер и световая индикация.

Совместимость с аксессуарами

Уход и хранение