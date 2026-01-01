Fotokvant NP-F-CH1 – зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 (артикул DAN-3576) – это сетевое зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов серии NP-F. Зарядное устройство совместимо с аккумуляторами NP-F550, F570, F750, F770, F960, F970, а также с их аналогами, включая аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Оно обеспечивает быструю и безопасную зарядку, защищая батареи от перезаряда и перегрева.
Устройство идеально подходит для фотографов и видеографов, использующих LED-осветители, видеокамеры, внешние мониторы и другое оборудование с питанием от NP-F. Компактный размер и возможность работы от сети 100–240 В делают его удобным для использования как в студии, так и в путешествиях.
Назначение и применение
- Зарядка аккумуляторов NP-F: для LED-осветителей, видеокамер, мониторов.
- Работа с оригинальными и совместимыми батареями: Fotokvant, Sony, Yongnuo и другие.
- Студийная и выездная работа: компактное устройство для зарядки в любых условиях.
- Запасное зарядное устройство: для замены утерянного или неисправного.
Ключевые особенности
- Совместимость: NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и аналоги.
- Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.
- Безопасность: защита от перезаряда, перегрева и короткого замыкания.
- Компактный размер: удобно хранить и брать с собой.
- Универсальное питание: входное напряжение 100–240 В.
- Световая индикация: отображение процесса зарядки.
Технические характеристики
- Тип: сетевое зарядное устройство
- Бренд: Fotokvant
- Модель: NP-F-CH1
- Совместимые аккумуляторы: NP-F550/F570/F750/F770/F960/F970
- Выходное напряжение: 4.2 В / 8.4 В
- Выходной ток: 600 мА
- Входное напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц
- Макс. входной ток: 150 мА
- Индикация: светодиодная (красный – зарядка, зелёный – завершена)
- Применение: зарядка Li-ion аккумуляторов серии NP-F
Как использовать зарядное устройство
- Подключение: вставьте аккумулятор NP-F в зарядное устройство, соблюдая полярность.
- Питание: подключите зарядное устройство к сети 100–240 В.
- Зарядка: дождитесь завершения зарядки (индикатор изменит цвет с красного на зелёный).
- Извлечение: отключите зарядное устройство от сети и извлеките аккумулятор.
Преимущества использования
- Универсальность: зарядка всех типов аккумуляторов NP-F.
- Безопасность: защита от перезаряда и короткого замыкания.
- Надёжность: качественные компоненты для длительной работы.
- Удобство: компактный размер и световая индикация.
Совместимость с аксессуарами
- Аккумуляторы: Fotokvant NP-F750/F770, NP-F970, Yongnuo FB-NP-F970-B.
- Оборудование: LED-осветители, видеокамеры, мониторы с питанием NP-F
Уход и хранение
- Храните зарядное устройство в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Не подключайте зарядное устройство к сети с несовместимым напряжением.
- Избегайте механических повреждений кабеля и корпуса.