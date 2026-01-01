Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh

Характеристики:
- тип батареи - Li-ion
- напряжение – 7,4V
- емкость - 4400 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - емкость 4400 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти. Вес - 180 г.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.
Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).
Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.
Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.
Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 64GB 533х (SDSDUNC-064G-GN6IN).
Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.