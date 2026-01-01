images
images
images
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh
Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh

Fotokvant NP-F750/F770 аккумулятор емкость 4400 mAh

Fotokvant
Артикул: DAN-3331

Аккумулятор Fotokvant NP-F750/F770 - емкость 4400 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F750/F770. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Для аккумулятора характерно абсолютное отсутствие эффекта памяти. Вес - 180 г.

Описание

Характеристики:

  • тип батареи - Li-ion
  • напряжение – 7,4V
  • емкость - 4400 mAh

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Арт. MTG-0785
SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite
Наличие
в наличии 4-10 шт

SmallRig 3018 адаптер аккумулятора NP-F Battery Adapter Plate Lite.

Адаптер SmallRig NP-F Battery Adapter Plate Lite 3018 позволяет увеличить время работы оборудования за счет использования аккумуляторов стандарта Sony NP-F большой емкости. Два разъёма питания 12В и 7,4В могут быть использованы для подключения самые разные устройства (камеры, внешние мониторы и т.п.).

3 070 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Арт. DAN-3576
Fotokvant NP-F-CH1 зарядное устройство для аккумуляторов серии NP-F
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Зарядное устройство Fotokvant NP-F-CH1 для аккумуляторов серии NP.

Сетевое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов, позволяющее заряжать аккумулятор быстро и безопасно. Совместимо с NP-F550/F570, F750/F770, F960/F970 и другие, например, аккумуляторы Fotokvant NP-F750/F770. Можно заряжать как оригинальные батареи, так и их аналоги. Выходное напряжение и ток - 4.2/8.4 V, 600 mA. Входное напряжение АС 100v-240v 50/60 Hz Max 150 mA.



-5 %530 ₽
500 ₽
В корзину
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Арт. DAN-2355
SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 140 MB/s 64GB (SDSDUNB-064G-GN6IN) карта памяти
Наличие
в наличии 1-3 шт

Карта памяти SanDisk Ultra SDXC Class10 UHS-I 80MB/s 64GB 533х (SDSDUNC-064G-GN6IN).

Карта памяти является высокопроизводительным устройством большой емкости, рассчитанным на съемку фото и видео. Высокая производительность и эффективность обеспечивается высокой скоростью передачи данных (до 80 МБ/с).

4 050 ₽
В корзину
-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 11 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину

Видео

ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
ВИНЧЕНЦО БАЛОККИ — ИТАЛЬЯНСКИЙ ИНЖЕНЕР И ФОТОГРАФ-НЕОРЕАЛИСТ
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Тина Модотти - яркая звезда фотоискусства первой половины двадцатого века
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Elinchrom BRX 500/500 To Go zibspuldžu komplekts
Марк Рибу
Марк Рибу
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.