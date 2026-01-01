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Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч

Yongnuo FB-NP-F970-B аккумулятор 7,4В 6600мАч

Yongnuo
Артикул: DAN-7826

Yongnuo FB-NP-F970-B - аккумулятор для LED- осветителей и видеокамер. Емкость - 6600мАч. Напряжение - 7.2В

Описание

Yongnuo FB-NP-F970-B – аккумулятор 7.4В 6600мАч для осветителей и видеокамер

Yongnuo FB-NP-F970-B (артикул DAN-7826) – это литий-ионный аккумулятор высокой ёмкости, совместимый с устройствами, использующими батареи типа Sony NP-F970. Аккумулятор предназначен для питания светодиодных осветителей, видеокамер, внешних мониторов и другого студийного оборудования.

Ёмкость 6600 мАч обеспечивает длительное время работы, что особенно важно при выездных съёмках и работе в условиях отсутствия розеток. Аккумулятор обладает низким саморазрядом и не имеет «эффекта памяти», что позволяет заряжать его в любой момент без потери ёмкости. Быстрая зарядка и надёжная конструкция делают его отличным выбором для профессионального использования.

Назначение и применение

  • Питание LED-осветителей: для студийных и накамерных светодиодных панелей.
  • Питание видеокамер: для видеокамер, использующих аккумуляторы NP-F970.
  • Питание внешних мониторов: для видеомониторов и рекордеров.
  • Студийная и выездная работа: для длительной автономной работы оборудования.

Ключевые особенности

  • Ёмкость 6600 мАч: длительное время работы без подзарядки.
  • Напряжение 7.4В: совместимость с широким спектром оборудования.
  • Низкий саморазряд: сохраняет заряд при длительном хранении.
  • Отсутствие «эффекта памяти»: можно заряжать в любой момент.
  • Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.
  • Надёжная конструкция: защита от перезаряда и короткого замыкания.

Технические характеристики

  • Тип: литий-ионный аккумулятор
  • Бренд: Yongnuo
  • Модель: FB-NP-F970-B
  • Ёмкость: 6600 мАч
  • Напряжение: 7.4В (номинальное 7.2В)
  • Совместимость: устройства с питанием от NP-F970
  • Габариты: 38.2 × 59.5 × 55.6 мм
  • Вес: 290 г

Совместимость с оборудованием

  • Осветители: YongNuo YN-216, YN-360IV, другие LED-панели с питанием NP-F.
  • Видеокамеры: модели, использующие аккумуляторы NP-F970.
  • Мониторы: внешние видеомониторы с питанием NP-F.
  • Зарядные устройства: Yongnuo YN750C, Fotokvant NP-F-CH1.

Как использовать аккумулятор

  1. Зарядка: используйте совместимое зарядное устройство (например, Yongnuo YN750C или Fotokvant NP-F-CH1).
  2. Установка: вставьте аккумулятор в устройство до щелчка.
  3. Использование: работайте с устройством до разряда аккумулятора.
  4. Хранение: храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре.

Преимущества использования

  • Длительная работа: высокая ёмкость для продолжительных съёмок.
  • Универсальность: совместимость с широким спектром оборудования.
  • Надёжность: защита от перезаряда и короткого замыкания.
  • Экономичность: долгий срок службы и отсутствие «эффекта памяти».

Уход и хранение

  • Храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре.
  • Не допускайте полного разряда для длительного хранения.
  • Заряжайте аккумулятор только совместимыми зарядными устройствами.

Комплектация

  • Аккумулятор Yongnuo FB-NP-F970-B – 1 шт.

Зарядное устройство приобретается отдельно.

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