Описание

Yongnuo FB-NP-F970-B – аккумулятор 7.4В 6600мАч для осветителей и видеокамер

Yongnuo FB-NP-F970-B (артикул DAN-7826) – это литий-ионный аккумулятор высокой ёмкости, совместимый с устройствами, использующими батареи типа Sony NP-F970. Аккумулятор предназначен для питания светодиодных осветителей, видеокамер, внешних мониторов и другого студийного оборудования.

Ёмкость 6600 мАч обеспечивает длительное время работы, что особенно важно при выездных съёмках и работе в условиях отсутствия розеток. Аккумулятор обладает низким саморазрядом и не имеет «эффекта памяти», что позволяет заряжать его в любой момент без потери ёмкости. Быстрая зарядка и надёжная конструкция делают его отличным выбором для профессионального использования.

Назначение и применение

Питание LED-осветителей: для студийных и накамерных светодиодных панелей.

для студийных и накамерных светодиодных панелей. Питание видеокамер: для видеокамер, использующих аккумуляторы NP-F970.

для видеокамер, использующих аккумуляторы NP-F970. Питание внешних мониторов: для видеомониторов и рекордеров.

для видеомониторов и рекордеров. Студийная и выездная работа: для длительной автономной работы оборудования.

Ключевые особенности

Ёмкость 6600 мАч: длительное время работы без подзарядки.

длительное время работы без подзарядки. Напряжение 7.4В: совместимость с широким спектром оборудования.

совместимость с широким спектром оборудования. Низкий саморазряд: сохраняет заряд при длительном хранении.

сохраняет заряд при длительном хранении. Отсутствие «эффекта памяти»: можно заряжать в любой момент.

можно заряжать в любой момент. Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.

сокращает время простоя оборудования. Надёжная конструкция: защита от перезаряда и короткого замыкания.

Технические характеристики

Тип: литий-ионный аккумулятор

литий-ионный аккумулятор Бренд: Yongnuo

Yongnuo Модель: FB-NP-F970-B

FB-NP-F970-B Ёмкость: 6600 мАч

6600 мАч Напряжение: 7.4В (номинальное 7.2В)

7.4В (номинальное 7.2В) Совместимость: устройства с питанием от NP-F970

устройства с питанием от NP-F970 Габариты: 38.2 × 59.5 × 55.6 мм

38.2 × 59.5 × 55.6 мм Вес: 290 г

Совместимость с оборудованием

Осветители: YongNuo YN-216, YN-360IV, другие LED-панели с питанием NP-F.

YongNuo YN-216, YN-360IV, другие LED-панели с питанием NP-F. Видеокамеры: модели, использующие аккумуляторы NP-F970.

модели, использующие аккумуляторы NP-F970. Мониторы: внешние видеомониторы с питанием NP-F.

внешние видеомониторы с питанием NP-F. Зарядные устройства: Yongnuo YN750C, Fotokvant NP-F-CH1.

Как использовать аккумулятор

Зарядка: используйте совместимое зарядное устройство (например, Yongnuo YN750C или Fotokvant NP-F-CH1). Установка: вставьте аккумулятор в устройство до щелчка. Использование: работайте с устройством до разряда аккумулятора. Хранение: храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре.

Преимущества использования

Длительная работа: высокая ёмкость для продолжительных съёмок.

высокая ёмкость для продолжительных съёмок. Универсальность: совместимость с широким спектром оборудования.

совместимость с широким спектром оборудования. Надёжность: защита от перезаряда и короткого замыкания.

защита от перезаряда и короткого замыкания. Экономичность: долгий срок службы и отсутствие «эффекта памяти».

Уход и хранение