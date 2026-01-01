Yongnuo FB-NP-F970-B – аккумулятор 7.4В 6600мАч для осветителей и видеокамер
Yongnuo FB-NP-F970-B (артикул DAN-7826) – это литий-ионный аккумулятор высокой ёмкости, совместимый с устройствами, использующими батареи типа Sony NP-F970. Аккумулятор предназначен для питания светодиодных осветителей, видеокамер, внешних мониторов и другого студийного оборудования.
Ёмкость 6600 мАч обеспечивает длительное время работы, что особенно важно при выездных съёмках и работе в условиях отсутствия розеток. Аккумулятор обладает низким саморазрядом и не имеет «эффекта памяти», что позволяет заряжать его в любой момент без потери ёмкости. Быстрая зарядка и надёжная конструкция делают его отличным выбором для профессионального использования.
Назначение и применение
- Питание LED-осветителей: для студийных и накамерных светодиодных панелей.
- Питание видеокамер: для видеокамер, использующих аккумуляторы NP-F970.
- Питание внешних мониторов: для видеомониторов и рекордеров.
- Студийная и выездная работа: для длительной автономной работы оборудования.
Ключевые особенности
- Ёмкость 6600 мАч: длительное время работы без подзарядки.
- Напряжение 7.4В: совместимость с широким спектром оборудования.
- Низкий саморазряд: сохраняет заряд при длительном хранении.
- Отсутствие «эффекта памяти»: можно заряжать в любой момент.
- Быстрая зарядка: сокращает время простоя оборудования.
- Надёжная конструкция: защита от перезаряда и короткого замыкания.
Технические характеристики
- Тип: литий-ионный аккумулятор
- Бренд: Yongnuo
- Модель: FB-NP-F970-B
- Ёмкость: 6600 мАч
- Напряжение: 7.4В (номинальное 7.2В)
- Совместимость: устройства с питанием от NP-F970
- Габариты: 38.2 × 59.5 × 55.6 мм
- Вес: 290 г
Совместимость с оборудованием
- Осветители: YongNuo YN-216, YN-360IV, другие LED-панели с питанием NP-F.
- Видеокамеры: модели, использующие аккумуляторы NP-F970.
- Мониторы: внешние видеомониторы с питанием NP-F.
- Зарядные устройства: Yongnuo YN750C, Fotokvant NP-F-CH1.
Как использовать аккумулятор
- Зарядка: используйте совместимое зарядное устройство (например, Yongnuo YN750C или Fotokvant NP-F-CH1).
- Установка: вставьте аккумулятор в устройство до щелчка.
- Использование: работайте с устройством до разряда аккумулятора.
- Хранение: храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре.
Преимущества использования
- Длительная работа: высокая ёмкость для продолжительных съёмок.
- Универсальность: совместимость с широким спектром оборудования.
- Надёжность: защита от перезаряда и короткого замыкания.
- Экономичность: долгий срок службы и отсутствие «эффекта памяти».
Уход и хранение
- Храните аккумулятор в сухом месте при комнатной температуре.
- Не допускайте полного разряда для длительного хранения.
- Заряжайте аккумулятор только совместимыми зарядными устройствами.