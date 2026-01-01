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QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры
QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры

QZSD Q680AC черный карбоновый штатив с видеоголовой и нагрузкой до 15 кг для видеокамеры

QZSD
Артикул: DAN-4541

Профессиональный черный карбоновый видеоштатив QZSD Q680AС с максимальной высотой 188 см и нагрузкой до 15 кг.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, в сложенном виде - 72 см, вес - 2,75 кг (3,5 кг с головой в чехле)

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Штатив имеет надежные регулируемые ножки и видеоголову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов.

Штативная голова имеет гадуировку 360 градусов для удобства панорамирования, а жидкостный уровень поможет выставить камеру строго горизонтально. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Максимальная нагрузка составляет 15 кг.

При весе в 3,5 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,88 метра, а небольшая длина в собранном состоянии дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

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