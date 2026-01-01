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YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100
YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100
YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100

YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100

Yongnuo
Артикул: MTG-2776

YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100. Адаптер питания от сети 220V Yongnuo YNRAY100 2700-6500К осветитель светодиодный COB.

Описание

Характеристики:

  • Напряжение - 220V
  • Напряжение выходное - 19V
  • Сила тока - 6,31А
  • Мощность - 120W


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