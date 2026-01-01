Характеристики:
- Напряжение - 220V
- Напряжение выходное - 19V
- Сила тока - 6,31А
- Мощность - 120W
Москва
Малая Семеновская 3с6
YongNuo EA11012M-1900 19В 6.31А 120Вт сетевой адаптер для YNRAY100. Адаптер питания от сети 220V Yongnuo YNRAY100 2700-6500К осветитель светодиодный COB.
Характеристики:
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Прочная металлическая стойка с воздушной амортизацией и металлическими зажимами коленчатых соединений. Совместима с любыми студийными осветительными приборами. Крепление - стандартный студийный палец 1/4". Максимальная высота до 2,6 м. Максимальная нагрузка 5 кг.
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