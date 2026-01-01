Yongnuo YNRAY100 2700-6500К осветитель светодиодный COB

Описание

Работа осветителя невероятно тихая, всего 28дБ. Даже на максимуме яркости он не испортит звук записываемый одновременно с видео.

В осветителе предусмотрено 9 режимов освещения с возможностью запомнить настройки сцены. Управлять моноблоком можно дистанционно при помощи приложения на смартфоне/планшете. Рабочая дистанция на 2.4G ≤ 100 м, а Bluetooth ≤ 50 м.

Характеристики: