Характеристики:
- Максимальная мощность 18 Вт
- Регулировка яркости 1% - 100%
- Цветовой тон 0 - 360
- Цветовая температура 2500 - 9900К
- Питание от аккумуляторов тип 18650*3 (3,7В)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный
Светодиодный осветитель с максимальной мощностью 18 Вт (регулировкой от 0 до 100%). Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом.
Характеристики:
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