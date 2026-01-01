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Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: OLE-1974

Falcon Eyes TL-60RGB осветитель светодиодный

Светодиодный осветитель с максимальной мощностью 18 Вт (регулировкой от 0 до 100%). Цветовая температура 2500 К - 9900 К. Осветитель работает от аккумуляторов типа 18650 и оснащен стандартным штативным гнездом. Подходит для решения любых световых задач при съемке в студии или на выезде.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 18 Вт
  • Регулировка яркости 1% - 100%
  • Цветовой тон 0 - 360
  • Цветовая температура 2500 - 9900К
  • Питание от аккумуляторов тип 18650*3 (3,7В)

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