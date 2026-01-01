Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB

Работа осветителя невероятно тихая, всего 28дБ. Даже на максимуме яркости он не испортит звук записываемый одновременно с видео.
В осветителе предусмотрено 9 режимов освещения с возможностью запомнить настройки сцены. Управлять моноблоком можно дистанционно при помощи приложения на смартфоне/планшете. Рабочая дистанция на 2.4G ≤ 100 м, а Bluetooth ≤ 50 м.
Питание от сети YongNuo EA11012M-1900 и рефлектор приобретается отдельно!
Характеристики:
- Вид осветителя : моноблок
- Мощность (макс) : 120 Вт
- Диапазон цветовой температуры : 5600 K
- RGB режим : Нет
- Световой поток : 15960 лм
- CRI : 95
- SSI : 90
- Угол светового потока : 110 °
- FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Lightning, Strobe, Explosion, Movie, SOS, Bad bulb, Breath
- Питание : сетевой адаптер (в комплект не входит)
- Дополнительные функции : дистанционное управление, DMX синхронизация
- Имеет крепление : 5/8"
- Габариты : 252 × 137 × 314 мм
- Байонет насадки : Bowens (насадки приобретаются отдельно)
- Уровень собственного шума : 28 дБ
- Вес : 2425 г