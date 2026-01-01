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Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB
Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB

Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB

Yongnuo
Артикул: MTG-2330

Yongnuo YNRAY100 5600К осветитель светодиодный COB. Осветитель YongNuo YNRAY100 стабильно обеспечивает выходную мощность 120 Вт, обеспечивая любую сцену качественным равномерным светом. Байонет Bowens. CRI 95%. Питание от сети YongNuo EA11012M-1900 и рефлектор приобретается отдельно!

Описание

Работа осветителя невероятно тихая, всего 28дБ. Даже на максимуме яркости он не испортит звук записываемый одновременно с видео. 

В осветителе предусмотрено 9 режимов освещения с возможностью запомнить настройки сцены. Управлять моноблоком можно дистанционно при помощи приложения на смартфоне/планшете. Рабочая дистанция на 2.4G ≤ 100 м, а Bluetooth ≤ 50 м. 

Питание от сети YongNuo EA11012M-1900 и рефлектор приобретается отдельно! 

Характеристики:

  • Вид осветителя : моноблок
  • Мощность (макс) : 120 Вт
  • Диапазон цветовой температуры : 5600 K
  • RGB режим : Нет
  • Световой поток : 15960 лм
  • CRI : 95
  • SSI : 90
  • Угол светового потока : 110 °
  • FX режимы : Paparazzi, Fireworks, Lightning, Strobe, Explosion, Movie, SOS, Bad bulb, Breath
  • Питание : сетевой адаптер (в комплект не входит)
  • Дополнительные функции : дистанционное управление, DMX синхронизация
  • Имеет крепление : 5/8"
  • Габариты : 252 × 137 × 314 мм
  • Байонет насадки : Bowens (насадки приобретаются отдельно)
  • Уровень собственного шума : 28 дБ
  • Вес : 2425 г

Комплектация

  • Прибор. 

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