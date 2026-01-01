QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой

QZSD Q108 — штатив с видеоголовой (алюминий, 129 см, 5 кг)
QZSD Q108 — это профессиональный алюминиевый штатив, оснащённый специализированной видеоголовой. Модель предназначена для съёмки видео на зеркальные и беззеркальные камеры, а также на небольшие видеокамеры. Она сочетает в себе надёжность, лёгкость (всего 1,15 кг) и компактность в сложенном виде (50 см), что делает её удобной как для студийной работы, так и для выездных съёмок.
Штатив изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. Трёхсекционные ноги фиксируются клипсовыми зажимами, а центральная колонна имеет возможность переворачивания для съёмки с нижней точки или макрофотографии.
Основные технические характеристики
- Тип головки: видеоголова
- Максимальная рабочая высота: 129 см
- Минимальная высота: 42 см (при перевёрнутой центральной колонне)
- Длина в сложенном состоянии: 50 см
- Количество секций ног: 3
- Материал: анодированный алюминий
- Крепление камеры: быстроразъёмное соединение (стандартная площадка)
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Вес штатива: 1,15 кг (по спецификации — 1,09–1,15 кг)
- Ножки: регулируемые резиновые с шипами
- Фиксация ног: клипсы-зажимы
- Центральная колонна: переворачиваемая
- Комплектация: штатив, видеоголова, чехол для хранения и переноски
- Артикул производителя: DAN-2918
Назначение и сферы применения
Благодаря видеоголовке, достаточной грузоподъёмности (5 кг) и компактности, Q108 подходит для широкого круга задач.
- Видеосъёмка. Видеоголова обеспечивает плавное панорамирование и наклон, необходимые для записи интервью, репортажей, событий.
- Любительская и профессиональная фотосъёмка. Пейзажи, портреты, архитектура — штатив устойчиво держит камеру при длинных выдержках.
- Макросъёмка. Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру почти до уровня земли (42 см).
- Выездные съёмки. Лёгкий вес (1,15 кг) и компактность в сложенном виде (50 см) делают его удобным для транспортировки.
- Студийная работа. Достаточная нагрузка в 5 кг позволяет использовать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон, свет).
- Съёмка с низкой точки. Благодаря перевёрнутой колонне можно снимать объекты с необычных ракурсов.
Ключевые особенности
- Видеоголова в комплекте. Обеспечивает плавные движения (пан и наклон) без рывков, что критически важно для видеосъёмки.
- Лёгкий алюминиевый корпус. Вес всего около 1,1 кг при максимальной нагрузке 5 кг — отличное соотношение для выездных условий.
- Компактность. В сложенном виде штатив занимает всего 50 см, легко помещается в рюкзак или сумку.
- Переворачиваемая центральная колонна. Позволяет вести съёмку с минимальной высоты 42 см — идеально для макро, предметной съёмки или необычных ракурсов.
- Регулируемые резиновые ножки. Обеспечивают устойчивость на любых поверхностях (бетон, плитка, грунт). В комплекте могут быть шипы для мягкого грунта.
- Быстроразъёмное соединение. Позволяет быстро снимать и устанавливать камеру без откручивания винта.
- Клипсовые зажимы ног. Надёжно фиксируют секции, легко и быстро раскладываются.
- Стильный чехол в комплекте. Защищает штатив при транспортировке и хранении.
Совместимость и примеры использования
Штатив совместим с широким кругом оборудования благодаря стандартному быстроразъёмному креплению.
- Зеркальные и беззеркальные камеры. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и другие с объективами общего назначения.
- Видеокамеры. Домашние и полупрофессиональные видеокамеры весом до 5 кг.
- Системы для видеосъёмки. Камеры с дополнительными аксессуарами (внешний монитор, микрофон, приёмник).
- Экшн-камеры. GoPro и аналоги через переходник с резьбой 1/4".
- Компактные LED-панели. Как опора для света при съёмке видео.
Важные замечания при эксплуатации
- Не превышайте нагрузку в 5 кг. Превышение может привести к поломке головки или ног штатива.
- Перед съёмкой проверяйте надёжность фиксации всех клипс, особенно на ногах.
- При использовании перевёрнутой центральной колонны будьте аккуратны — камера находится в нижнем положении, повышена нагрузка на замок колонны.
- Для съёмки на ветру используйте груз (например, сумку) на крюке (если предусмотрен) или утяжелите центр.
- Берегите механизмы от песка и пыли. После съёмки на пляже или в поле протрите все подвижные соединения.
- Периодически проверяйте затяжку винтов видеоголовки и крепления площадки.
Итоговое впечатление
QZSD Q108 — это сбалансированный штатив для видеографов и фотографов, которым нужна мобильность без потери функциональности. Лёгкий алюминиевый корпус (1,15 кг), рабочая высота до 129 см и нагрузка 5 кг покрывают потребности большинства любительских и полупрофессиональных задач. Наличие специализированной видеоголовки делает его особенно привлекательным для тех, кто снимает видео — плавное панорамирование и наклон обеспечены. Переворачиваемая центральная колонна и компактный сложенный размер (50 см) добавляют универсальности для макро, предметной съёмки и путешествий. Всё это в комплекте с чехлом за разумную цену делает Q108 отличным выбором для входа в мир видеосъёмки или в качестве второго (дорожного) штатива.