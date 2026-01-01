QZSD Q108 штатив 129 см с видеоголовой

Описание

Штатив QZSD Q108 с видеоголовой (129 см, 5 кг) | Обзор и характеристики

QZSD Q108 — штатив с видеоголовой (алюминий, 129 см, 5 кг)

QZSD Q108 — это профессиональный алюминиевый штатив, оснащённый специализированной видеоголовой. Модель предназначена для съёмки видео на зеркальные и беззеркальные камеры, а также на небольшие видеокамеры. Она сочетает в себе надёжность, лёгкость (всего 1,15 кг) и компактность в сложенном виде (50 см), что делает её удобной как для студийной работы, так и для выездных съёмок.

Штатив изготовлен из анодированного алюминия, что обеспечивает устойчивость к коррозии и долговечность. Трёхсекционные ноги фиксируются клипсовыми зажимами, а центральная колонна имеет возможность переворачивания для съёмки с нижней точки или макрофотографии.

Основные технические характеристики

Тип головки: видеоголова

Максимальная рабочая высота: 129 см

Минимальная высота: 42 см (при перевёрнутой центральной колонне)

Длина в сложенном состоянии: 50 см

Количество секций ног: 3

Материал: анодированный алюминий

Крепление камеры: быстроразъёмное соединение (стандартная площадка)

Максимальная нагрузка: 5 кг

Вес штатива: 1,15 кг (по спецификации — 1,09–1,15 кг)

Ножки: регулируемые резиновые с шипами

Фиксация ног: клипсы-зажимы

Центральная колонна: переворачиваемая

Комплектация: штатив, видеоголова, чехол для хранения и переноски

Артикул производителя: DAN-2918

Назначение и сферы применения

Благодаря видеоголовке, достаточной грузоподъёмности (5 кг) и компактности, Q108 подходит для широкого круга задач.

Видеосъёмка . Видеоголова обеспечивает плавное панорамирование и наклон, необходимые для записи интервью, репортажей, событий.

. Видеоголова обеспечивает плавное панорамирование и наклон, необходимые для записи интервью, репортажей, событий. Любительская и профессиональная фотосъёмка . Пейзажи, портреты, архитектура — штатив устойчиво держит камеру при длинных выдержках.

. Пейзажи, портреты, архитектура — штатив устойчиво держит камеру при длинных выдержках. Макросъёмка . Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру почти до уровня земли (42 см).

. Переворачиваемая центральная колонна позволяет опустить камеру почти до уровня земли (42 см). Выездные съёмки . Лёгкий вес (1,15 кг) и компактность в сложенном виде (50 см) делают его удобным для транспортировки.

. Лёгкий вес (1,15 кг) и компактность в сложенном виде (50 см) делают его удобным для транспортировки. Студийная работа . Достаточная нагрузка в 5 кг позволяет использовать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон, свет).

. Достаточная нагрузка в 5 кг позволяет использовать не только камеру, но и дополнительные аксессуары (монитор, микрофон, свет). Съёмка с низкой точки. Благодаря перевёрнутой колонне можно снимать объекты с необычных ракурсов.

Ключевые особенности

Видеоголова в комплекте . Обеспечивает плавные движения (пан и наклон) без рывков, что критически важно для видеосъёмки.

. Обеспечивает плавные движения (пан и наклон) без рывков, что критически важно для видеосъёмки. Лёгкий алюминиевый корпус . Вес всего около 1,1 кг при максимальной нагрузке 5 кг — отличное соотношение для выездных условий.

. Вес всего около 1,1 кг при максимальной нагрузке 5 кг — отличное соотношение для выездных условий. Компактность . В сложенном виде штатив занимает всего 50 см, легко помещается в рюкзак или сумку.

. В сложенном виде штатив занимает всего 50 см, легко помещается в рюкзак или сумку. Переворачиваемая центральная колонна . Позволяет вести съёмку с минимальной высоты 42 см — идеально для макро, предметной съёмки или необычных ракурсов.

. Позволяет вести съёмку с минимальной высоты 42 см — идеально для макро, предметной съёмки или необычных ракурсов. Регулируемые резиновые ножки . Обеспечивают устойчивость на любых поверхностях (бетон, плитка, грунт). В комплекте могут быть шипы для мягкого грунта.

. Обеспечивают устойчивость на любых поверхностях (бетон, плитка, грунт). В комплекте могут быть шипы для мягкого грунта. Быстроразъёмное соединение . Позволяет быстро снимать и устанавливать камеру без откручивания винта.

. Позволяет быстро снимать и устанавливать камеру без откручивания винта. Клипсовые зажимы ног . Надёжно фиксируют секции, легко и быстро раскладываются.

. Надёжно фиксируют секции, легко и быстро раскладываются. Стильный чехол в комплекте. Защищает штатив при транспортировке и хранении.

Совместимость и примеры использования

Штатив совместим с широким кругом оборудования благодаря стандартному быстроразъёмному креплению.

Зеркальные и беззеркальные камеры . Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и другие с объективами общего назначения.

. Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Panasonic и другие с объективами общего назначения. Видеокамеры . Домашние и полупрофессиональные видеокамеры весом до 5 кг.

. Домашние и полупрофессиональные видеокамеры весом до 5 кг. Системы для видеосъёмки . Камеры с дополнительными аксессуарами (внешний монитор, микрофон, приёмник).

. Камеры с дополнительными аксессуарами (внешний монитор, микрофон, приёмник). Экшн-камеры . GoPro и аналоги через переходник с резьбой 1/4".

. GoPro и аналоги через переходник с резьбой 1/4". Компактные LED-панели. Как опора для света при съёмке видео.

Важные замечания при эксплуатации

Не превышайте нагрузку в 5 кг . Превышение может привести к поломке головки или ног штатива.

. Превышение может привести к поломке головки или ног штатива. Перед съёмкой проверяйте надёжность фиксации всех клипс , особенно на ногах.

, особенно на ногах. При использовании перевёрнутой центральной колонны будьте аккуратны — камера находится в нижнем положении, повышена нагрузка на замок колонны.

будьте аккуратны — камера находится в нижнем положении, повышена нагрузка на замок колонны. Для съёмки на ветру используйте груз (например, сумку) на крюке (если предусмотрен) или утяжелите центр.

используйте груз (например, сумку) на крюке (если предусмотрен) или утяжелите центр. Берегите механизмы от песка и пыли . После съёмки на пляже или в поле протрите все подвижные соединения.

. После съёмки на пляже или в поле протрите все подвижные соединения. Периодически проверяйте затяжку винтов видеоголовки и крепления площадки.

Итоговое впечатление

QZSD Q108 — это сбалансированный штатив для видеографов и фотографов, которым нужна мобильность без потери функциональности. Лёгкий алюминиевый корпус (1,15 кг), рабочая высота до 129 см и нагрузка 5 кг покрывают потребности большинства любительских и полупрофессиональных задач. Наличие специализированной видеоголовки делает его особенно привлекательным для тех, кто снимает видео — плавное панорамирование и наклон обеспечены. Переворачиваемая центральная колонна и компактный сложенный размер (50 см) добавляют универсальности для макро, предметной съёмки и путешествий. Всё это в комплекте с чехлом за разумную цену делает Q108 отличным выбором для входа в мир видеосъёмки или в качестве второго (дорожного) штатива.