Fujimi (Фуджими)

Компания Fujimi более десяти лет назад вышла на российский рынок и сегодня относится к наиболее популярным изготовителям фототехники и аксессуаров для съемки из бюджетного и среднего сегмента. Производство находится в Гонконге и материковых областях КНР, оно организовано по стандартам последнего поколения, поэтому при достаточно низких ценах продукция Fujimi качественна, надежна и, что важно, разнообразна. Компания отслеживает все новинки на фоторынке и обновляет ассортимент раз в два-три месяца.

Ассортимент товаров Fujimi в магазине Фотогора

Наш магазин продает оригинальные товары бренда, предлагая весь спектр фотооборудования — от резиновых складных бленд на объектив до современных ДУ-пультов, студийных систем установки фона и аккумуляторов для камер. У компании много аксессуаров, совместимых с фотооборудованием, вспышками прославленных марок — Sony, Canon и т.д. Это позволяет сэкономить, не переплачивая «за бренд», не теряя в удобстве и надежности фототехники.

Компания выпускает:

студийные наборы света и фоны из разных материалов;

фильтры — резьбовые, квадратные, прямоугольные;

светоформирующие насадки, зонты, отражатели;

кронштейны, слайдеры и системы стабилизации для видеокамер;

вспышки, адаптеры и синхронизаторы;

микрофоны — студийные и репортерские, для конференций, съемки со смартфона, интервью, профессиональной записи звука;

штативы, моноподы, головки и прочие системы крепления;

все виды аксессуаров для фото-, видеокамер — от чехлов, сумок и средств для ухода до герметичных экшн-боксов.

