Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив
Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив

Falcon Eyes Travel Line 3600 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-2250

Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.

Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.

Описание

Надежная голова со съемной площадкой обеспечит стабильность при съемке фотосюжетов и видеороликов. Съемная площадка обеспечит быструю и безопасную установку фотокамеры. Встроенный уровень позволит точно установить уровень горизонта. Голова комплектуется длинной ручкой. В голове предусмотрена функция панорамирования для удобной съемки видеороликов.

Тренога изготовлена из прочных телескопических алюминиевых труб. Центральная колонна в нижней части дополнительно фиксируется средней растяжкой. Это делает штатив еще более устойчивым и прочным. Особенно эта функция важна при съемке видеороликов в режиме панорамирования.

Клипсы треноги надежно фиксируют каждую секцию и обеспечивают максимальную стабильность всей конструкции. Редукторный механизм подъема центральной колонны позволит установить камеру на нужной высоте, вплоть до 1 см. Крючок для груза.

Комплектуется удобной сумкой для хранения и транспортировки.

Технические характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 4
  • максимальная высота, см – 170
  • минимальная высота, см – 61
  • длина в сложенном виде, см – 62
  • штативная голова – видеоголова
  • быстросъемная площадка – да
  • размер площадки, см – 43х59
  • микролифт – да
  • пузырьковый уровень – да
  • количество секций ног – 3
  • тип зажимов секций ног – клипсы
  • материал штатива – алюминий
  • материал клипс – технополимер
  • вес, кг – 1,44

Комплектация

  • Штатив Falcon Eyes Travel Line 3600 - 1.
  • Чехол - 1.
  • Руководство по эксплуатации - 1.

