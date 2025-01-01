images
Grifon 1999nb стойка без чехла

Grifon 1999nb стойка без чехла

Grifon
Артикул: NVF-6389

Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.

Описание

Характеристики:

  • максимальная высота, см – 200 
  • максимальная нагрузка - 1,5 кг
  • в сложенном состоянии, см – 68 
  • трехсекционная с диаметрами труб, мм – 22-19-16

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Арт. NVF-2327
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.

1 150 ₽
В корзину
Grifon 2400nb стойка без чехла
Арт. NVF-6391
Grifon 2400nb стойка без чехла
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon 2400nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Четырехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19-16 мм). Диаметр ножек - 19 мм. Максимальная высота, см – 240. В сложенном виде - 69 см. Вес 1 кг. Максимальная нагрузка - до 2 кг.

1 670 ₽
В корзину
Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Арт. FTR-953
Grifon T-101 зонт просветный белого цвета 101 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.

920 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Арт. FTR-1302
Fotokvant BN-1650 Gray нетканый фон 1,6х5,0 м серый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 280 ₽
В корзину

Видео

Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
Как контролировать свет в небольшой студии. Сотовые решетки
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть I
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Кольцевой софтбокс Fotokvant SBK-45
Вилли Рони
Вилли Рони
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера