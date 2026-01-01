Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки

Автоматический, электронно-механический поворотный стол, изготовлен из металла, МДФ и современных пластиков. Комплектуется столешницей диаметром 40 см, изготовленной из МДФ, имеет съемную накладку белого цвета с бортиком. Стол также укомплектован адаптером питания.
Характеристики:
- номинальное напряжение, В – 176 – 264
- потребляемая мощность, Вт – 60
- масса установки, кг – 5
- диаметр круга (столешницы), мм – 400
- момент кг × см – 11
- уровень шума, дБ – 35 – 60
- минимальное время одного оборота, с – 12
- максимальное время одного оборота, с – 150
- максимальная нагрузка, кг – 50
- класс влагозащиты – IP35
- материалы – сталь, алюминий, МДФ, ПВХ-пластик, АБС-пластик, резина
Производство занимает от 5 до 9 рабочих дней.