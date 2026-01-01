Fotokvant Муравей 400 поворотный стол с адаптером для фото- и видеосъемки

Арт. DAN-1281

Fujimi FBEN-EL14UL - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фотокамерами Nikon, использующими в своей работе акб. EN-EL14. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядок пр-ва Fujimi. Вес - 100 г.

