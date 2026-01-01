images
images
Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный
Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный

Raylab
Артикул: DAN-7625

Raylab Solar 3B - комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый.

Цветовая температура - 5600К. Общая мощность 480 Вт. В комплект входит журавль.

Описание

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый. Общая мощность 480 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Для управления мощностью освещения предусмотрены 3 выключателя, позволяющие включать одну, две, три, четыре или пять ламп одновременно. Цветовая температура - 5600К.

Характеристики:

  • Мощность лампы, Вт: 32
  • Цветовая температура, K: 5600K±200K
  • Тип лампы: флуоресцентные
  • Регулировка мощности: нет
  • Вес комплекта, кг: 18 кг
  • Размер: 90×35×30 см

Комплектация

  • Софтбоксы 50х70 см с патроном E27 и выключателем - 3 шт
  • Лампы 32 Вт - 15 шт
  • Перекладина для журавля - 1 шт
  • Raylab LS002 стойка с пружинной амортизацией 2,6 м - 1 шт
  • Raylab LS001 стойка с пружинной амортизацией 2,2 м - 2 шт
  • Сумка- противовес - 1 шт

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
Арт. NVF-7904
YongNuo YN308 LED-осветитель кольцевой 304 светодиода 3200-5500K
Наличие
в наличии 1-3 шт

YongNuo YN308 LED – осветитель кольцевой на 304 светодиода со сменной температурой 3200-5500 K, с пультом ДУ в комплекте.

Питание осветителя осуществляется аккумуляторными батареями типа SONY NP (рекомендуются батареи YONGNUO NP-F750), либо блоком питания постоянного напряжения. Аккумуляторные батареи, так же как и блок питания, приобретаются отдельно.

6 250 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Арт. NVF-3052
Fotokvant CL-P100 зажим-клипса пластиковый средний 100 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 9 ч

Fotokvant CL-P100 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Сила прижима 4,5 кг. Размер сжимаемых поверхностей до 50 мм, обхват трубы до 30 мм.


-10 %270 ₽
240 ₽
В корзину
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Арт. DAN-7815
Boya BY-WM4 Pro-К4 двухканальный беспроводной микрофон устройств Apple
Наличие
более 10 шт

Boya BY-WM4 Pro-K4 — одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 PRO от компании BOYA. Эта модель специально разработана для работы с устройствами Apple оснащеннымиLightning разъемом.В данной модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании 2-х передатчиков).Представляет собой 2,4ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источником звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

5 990 ₽
В корзину
-10 %
Vibrantone VBRT2230 Oxford 30 фон бумажный 2,1x11м цвет оксфордский синий
Vibrantone VBRT2230 Oxford 30 фон бумажный 2,1x11м цвет оксфордский синий
Vibrantone VBRT2230 Oxford 30 фон бумажный 2,1x11м цвет оксфордский синий
Арт. DAN-7113
Vibrantone VBRT2230 Oxford 30 фон бумажный 2,1x11м цвет оксфордский синий
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 5 дн, 16 ч

Фон бумажный Vibrantone VBRT2230 Oxford 30, размер - 2,1x11 м, цвет - оксфордский синий.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.

-10 %4 400 ₽
3 960 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Родни Смит
Родни Смит
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
Gaffer tape - клейкая лента для профессионалов
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
7 профессиональных советов по съемке видео. Как получить идеальный монтаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.