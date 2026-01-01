Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый. Общая мощность 480 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Для управления мощностью освещения предусмотрены 3 выключателя, позволяющие включать одну, две, три, четыре или пять ламп одновременно. Цветовая температура - 5600К.
Характеристики:
- Мощность лампы, Вт: 32
- Цветовая температура, K: 5600K±200K
- Тип лампы: флуоресцентные
- Регулировка мощности: нет
- Вес комплекта, кг: 18 кг
- Размер: 90×35×30 см