Raylab Solar 3B комплект постоянного света флюоресцентный

Описание

Комплект студийного освещения на базе трех приборов постоянного света мощностью 160 Вт каждый. Общая мощность 480 Вт. Комплект включает в себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом. Для управления мощностью освещения предусмотрены 3 выключателя, позволяющие включать одну, две, три, четыре или пять ламп одновременно. Цветовая температура - 5600К.

Характеристики: