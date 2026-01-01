Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, фиксируются клипсами из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 184 см, минимальная рабочая высота - 90 см.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

Видеоголова штатива вращается вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняется в пределах от +90 до -75 градусов для проведения плавного горизонтального и вертикального панорамирования. Головка изготавливается из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, оборудована быстросъемной площадкой, съемной рукояткой и пузырьковым уровнем. На штативной головке также предусмотрено резьбовое отверстие 3/8" для установки дополнительного оборудования или обвеса: осветителя, микрофона, монитора.

Видеоголова съемная, ее конструкция предусматривает установку не только на шаровую базу штатива, но также на монопод, слайдер и другие держатели с шаровой опорой диаметром 75 мм или соответствующим резьбовым отверстием.

Жидкостный механизм демпфирования гасит вибрации, делает вращение камеры плавным и исключает рывки в начале и конце движения камеры.

Механизм постоянного (предустановленного) контрбаланса создает усилие, возвращающее наклоненную камеру в горизонтальное положение и препятствуя опрокидыванию штатива.

Быстросъемная площадка с резиновыми накладками и винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры помогает сбалансировать центр тяжести оборудования относительно центральной оси штатива (ход площадки 50 мм). Камера с присоединенной заранее площадкой закрепляется на штативе одним движением руки, и так же легко демонтируется, при этом сохраняет устойчивость во время съемки. Фиксатор площадки надежно предохраняет камеру от выскальзывания из направляющих даже если стопор площадки отпущен.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики: