Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Falcon Eyes
Артикул: DAN-6296

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.

Трехсекционный алюминиевый штатив с видеоголовой с жидкостным демпфированием и контрбалансом, рабочая высота - 90-184 см, в сложенном виде 91 см. Максимальная нагрузка на голову - 5 кг, на штатив - 10 кг. Штатив имеет верхнюю стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в чехле.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок, фиксируются клипсами из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 184 см, минимальная рабочая высота - 90 см.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться. 

Видеоголова штатива вращается вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняется в пределах от +90 до -75 градусов для проведения плавного горизонтального и вертикального панорамирования. Головка изготавливается из легкого и прочного алюминиево-магниевого сплава, оборудована быстросъемной площадкой, съемной рукояткой и пузырьковым уровнем. На штативной головке также предусмотрено резьбовое отверстие 3/8" для установки дополнительного оборудования или обвеса: осветителя, микрофона, монитора.

Видеоголова съемная, ее конструкция предусматривает установку не только на шаровую базу штатива, но также на монопод, слайдер и другие держатели с шаровой опорой диаметром 75 мм или соответствующим резьбовым отверстием.

Жидкостный механизм демпфирования гасит вибрации, делает вращение камеры плавным и исключает рывки в начале и конце движения камеры.

Механизм постоянного (предустановленного) контрбаланса создает усилие, возвращающее наклоненную камеру в горизонтальное положение и препятствуя опрокидыванию штатива.

Быстросъемная площадка с резиновыми накладками и винтами 1/4" и 3/8" для установки камеры помогает сбалансировать центр тяжести оборудования относительно центральной оси штатива (ход площадки 50 мм). Камера с присоединенной заранее площадкой закрепляется на штативе одним движением руки, и так же легко демонтируется, при этом сохраняет устойчивость во время съемки. Фиксатор площадки надежно предохраняет камеру от выскальзывания из направляющих даже если стопор площадки отпущен.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка штатива - 10 кг
  • максимальная нагрузка головы - 5 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота штатива - 184 см
  • минимальная высота штатива - 90 см
  • длина в сложенном виде - 91 см
  • диаметр шаровой базы - 74 мм
  • тип зажимов секций - клипсы
  • материал ножек - алюминий
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - верхняя растяжка
  • штативная голова - съемная
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • размер чехла - 101х21х19 см
  • размер упаковки - 99х20,5х19,5 см
  • вес головы (с рукояткой) - 1,3 кг
  • вес штатива с головой - 4,3 кг
  • все комплекта с упаковкой - 5,5 кг

