Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью.
Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black – стойка для осветительного оборудования с перекладиной 50 см. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.
Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits Black составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 40" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Kupo CS40MK 40" C Stand Kits – стандартная стойка в комплекте с головой и перекладиной 100 см
Модель оснащена одной сдвигаемой ножкой, которая позволяет адаптировать положение стойки на неровных поверхностях. Стойка изготовленна из хромированной стали и имеет серебристый цвет. Вес –9,19 кг. Максимальная высота – 323 см.
Kupo KCP-604 Super Viser Clamp 2” держатель-зажим.
Super Viser - это предельно прочный и универсальный зажим. Инновационный дизайн, характеризующийся наличием желобков, расположенных по всей длине основного болта, препятствует свободному вращению захватов зажима по центральному болту, обеспечивая точность фиксации, поэтому вы легко сможете установить зажим одной рукой.
Встроенный штифт baby pin. Конструкция крепления Super Viser состоит из корпуса из литого алюминия, делающего его прочным и легким по весу. Подвижные захваты разработаны для установки на трубки или планки до 101мм (228мм предлагается для более длинной версии KCP-601).
Вес 610 г
Kupo 543M Master Cine Stand - стойка для кинооборудования серебристого цвета.
Стойка изготовлена из стали и имеет 3 колена, 4 секции. Диаметр - 45, 40 и 35 мм. Диаметр ножек - 25х25 мм.
Одна ножка подвижна для выравнивания на неровных поверхностях. Предназначена для установки фото- и кинооборудования весом до 40 кг. Высота варьирует от 145 до 420 см. Цвет - серебро.
Manfrotto 035C зажим универсальный Super Clamp.
Применяется для установки осветительного, студийного и театрального оборудования на плоских поверхностях или трубах. Диапазон регулировки 13-55 мм. Допустимая нагрузка - 15 кг. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма для установки различных переходников.
GreenBean MegaClamp MC-077 – легкий и прочный зажим Matthellini Clamp в виде струбцины из литого алюминия. Используется для крепления оборудования на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону.
