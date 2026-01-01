Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black стойка

Артикул: NVF-5559

Kupo CS20MKB 20" C Stand Kits Black – стойка для осветительного оборудования с перекладиной 50 см. Такой тип световых стоек, называемых C-Stand (от Century Stand) стал самым распространенным на съемочных площадках всего мира. Их используют и в кино, и в видео, и в фотографии. Они заслужили такую любовь неспроста, на их прочность и надежность можно положиться.

Помимо прочности, их неоспоримым плюсом является компактность при транспортировке, три ножки складываются одна над другой по одной оси. Транспортировочная высота стойки Kupo 20 C Stand Kits Black составляет 91 сантиметр, тогда как максимальная – 196 сантиметров. Максимальная нагрузка – 10 килограмм (при собственном весе 5.5 кг). Стойка трехсекционная. Две из трех ножек этой стойки подпружинены и при раскладывании занимают фиксированные позиции. Третья допускает регулировку по высоте, что позволяет нивелировать неровности поверхности. На вертикальной стойке смонтирован 2 1/2" грипхэд и 40" добавочная «рука», для монтажа на нее световых приборов и светомодификаторов, что позволяет решать более широкий круг задач, чем позволяет прямая стойка.

Характеристики:

  • Максимальная нагрузка 10 кг
  • Максимальная высота 199 см
  • Минимальная высота 87 см
  • Длина перекладины 50 см
  • Длина в сложенном состоянии 91 см
  • Количество секций - 3
  • Диаметры секций 25/30/35 мм
  • Способ фиксации ступеней (секций) - зажимы-винты
  • Диаметр основания - 95 см
  • Крепление - несъемный студийный палец 5/8"
  • Материал - сталь
  • Цвет - черный
  • Вес 7,5 кг

