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-15 %
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens
Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens

Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens

Fotokvant
Артикул: DAN-6660

Сферический рассеиватель Fotokvant RSF-50BW с байонетом Bowens.

Сферический рассеиватель из белого матового стекла, предназначен для вспышек c байонетом Bowens. Диаметр сферы - 50 см. Вес - 3,25 кг.

Описание

Рассеиватель создает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения. Обычно применяется в интерьерной съемке, или для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.

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