Fotokvant RSF-50BW сферический рассеиватель с байонетом Bowens

Рассеиватель создает мягкий и равномерный свет, используется для создания заполняющего освещения. Обычно применяется в интерьерной съемке, или для портретной съемки в помещениях. Рассеянный сферой свет, отражаясь от потолка и стен, создает мягкое и равномерное освещение без теней.
Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.
Трехсекционный алюминиевый штатив с видеоголовой с жидкостным демпфированием и контрбалансом, рабочая высота - 90-184 см, в сложенном виде 91 см. Максимальная нагрузка на голову - 5 кг, на штатив - 10 кг. Штатив имеет верхнюю стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в чехле.