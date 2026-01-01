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Silberra Trinol проявитель для фотобумаги, порошок на 1л

Silberra Trinol проявитель для фотобумаги, порошок на 1л

Silberra
Артикул: OLE-3116

Однорастворный ускоренный полумягкий проявитель для фотобумаг на основе тринатрийфосфата. Применение этого проявителя позволяет повышать реальную светочувствительность фотобумаг в 1,5 – 2 раза и позволяет достигать очень высоких максимальных плотностей, практически полностью восстанавливая серебро на сильно экспонированных участках. 

Описание

Проявление идет в два этапа: первый этап длится до 1 минуты, изображение получает мягкий контраст и отличную проработку полутонов; примерно со второй минуты нахождения бумаги в проявителе начинается второй этап проявления, длящийся около 45 секунд: именно во второй этап контраст повышается до нормального, увеличивая формальную светочувствительность бумаги в 1,5 раза.

Особенностью работы с данным проявителем является необходимость применения стоп-ванны: в силу высокой щелочности проявителя, даже после тщательной промывки остатки проявителя способны быстро нейтрализовать фиксаж, что приведет к появлению сильной дихроичной вуали. При работе с фотобумагами, имеющими склонность к вуалированию, также требуется обязательное применение антивуалента.

Рабочий раствор проявителя Silberra Trinol для фотобумаг возможно использовать для проявки 3,5 кв.м. фотобумаги на 1 литр проявителя (примерно 85 листов формата 18х24 см).

Первый этап проявления бумаг на баритовой подложке в свежем проявителе происходит за 35-60 секунд, бумаг на прорезиненной основе – за 20-50 секунд.

Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду, для размешивания реактивов можно использовать стеклянные палочки или иные инертные материалы. Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании. 

Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 50-55 градусов Цельсия;
Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;
Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

В виде рабочего раствора проявителя Silberra Trinol в закрытой бутылке: 4 месяца с даты приготовления.

Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 2-х месяцев.

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Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

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Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

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