Silberra Trinol проявитель для фотобумаги, порошок на 1л

Описание

Проявление идет в два этапа: первый этап длится до 1 минуты, изображение получает мягкий контраст и отличную проработку полутонов; примерно со второй минуты нахождения бумаги в проявителе начинается второй этап проявления, длящийся около 45 секунд: именно во второй этап контраст повышается до нормального, увеличивая формальную светочувствительность бумаги в 1,5 раза.

Особенностью работы с данным проявителем является необходимость применения стоп-ванны: в силу высокой щелочности проявителя, даже после тщательной промывки остатки проявителя способны быстро нейтрализовать фиксаж, что приведет к появлению сильной дихроичной вуали. При работе с фотобумагами, имеющими склонность к вуалированию, также требуется обязательное применение антивуалента.

Рабочий раствор проявителя Silberra Trinol для фотобумаг возможно использовать для проявки 3,5 кв.м. фотобумаги на 1 литр проявителя (примерно 85 листов формата 18х24 см).

Первый этап проявления бумаг на баритовой подложке в свежем проявителе происходит за 35-60 секунд, бумаг на прорезиненной основе – за 20-50 секунд.

Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду, для размешивания реактивов можно использовать стеклянные палочки или иные инертные материалы. Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании.

Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 750 мл подогреть до 50-55 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия).

В виде рабочего раствора проявителя Silberra Trinol в закрытой бутылке: 4 месяца с даты приготовления.

Частично использованный раствор может храниться в закрытой таре до 2-х месяцев.