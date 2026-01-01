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PocketWizard синхроконтакт PC1N кабель

PocketWizard синхроконтакт PC1N кабель

PocketWizard
Артикул: DAN-3575

Синхрокабель PocketWizard PC1N.

Синхрокабель для подключения оборудования PocketWizard к ПК. Не совместим с MiniTT1 и FlexTT5.

Описание

PocketWizard синхроконтакт PC1N кабель

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Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

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