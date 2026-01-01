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Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл

Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл

Fotokvant
Артикул: DAN-9285

Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.


Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.

Описание

Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл

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