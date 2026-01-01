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Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.
Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.
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Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Сливер Kenro KNF 14 для 120 пл. калька, 1 лист.
Сливер для длительного хранения фотопленки 120 формата, лист вмещает целый ролик пленки, формат кадров от 6х4,5 до 6х9. Подходит для установки в большинство папок-скоросшивателей.
Черно-белая бумага размером 18 х 24 см общего назначения выпускается на баритованной основе. Нормальная контрастность. Предназначена для получения фотоотпечатков в художественной и любительской фотографии контактным и проекционным методами печати.
Фотокювета Ютес 30х40 см.
Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.
Fotokvant BQK-LG шторы-блэкаут светло-серые на рукаве.
Шторы для отсечения дневного света из окна в фотостудии. Изготовлены из ткани плотностью 210 грамм, состав 100% полиэстер, 80% светонепроницаемость. Цвет - серый. Способ крепления на оконный карниз - рукав. Процент светопропускания - 70-75%. Шторы изготавливаются под заказ, возможна любая разумная длина и ширина изделия. Срок выполнения заказа - 7 рабочих дней. Цена указана за один квадратный метр.
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.