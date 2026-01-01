Silberra Micro-F проявитель для фотопленки сухой. 

Описание

Состав:

Борная кислота, бромистый калий, 1-фенил-3-пиразолидон, сульфит натрия безводный, гидрохинон, бура, трилон Б

Способ приготовления рабочего раствора

Рабочий раствор готовится введением реактивов в воду при умеренно-активном перемешивании (используйте только стеклянные палочки или иные инертные материалы для размешивания реактивов в воде!). Для приготовления рабочего раствора проявителя рекомендуется использовать только дистиллированную воду. Порядок приготовления рабочего раствора следующий:

Дистилированную воду объемом 700-800 мл подогреть до 55-60 градусов Цельсия;

Ввести в воду содержимое пакета №1, перемешать до полного растворения;

Ввести в воду содержимое пакета №2, перемешать до полного растворения;

Реактивы из пакетов вводятся последовательно, один за другим, как только растворяется предыдущий. Если в ходе перемешивания реактивов в растворе образуются комки, их следует раздавливать палочкой или лопаткой для перемешивания. После растворения всех реактивов раствор необходимо долить дистиллированной водой до 1 литра и остудить до комнатной температуры (20-22 градуса Цельсия). При необходимости – профильтровать. Раствор будет готов к использованию через 3-4 часа.

Время проявки

Рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F лучше работает для номинальной чувствительности фотопленок в растворе 1+1 (одна часть рабочего раствора плюс одна часть дистиллированной воды). Чистый рабочий раствор проявителя Silberra Micro-F больше подходит для PUSH-процесса. Оптимальное время проявки для различных фотопленок указано в таблице ниже; кроме того, можно опираться на данные, указанные производителями фотопленок.

Предел использования

1 литр рабочего раствора проявителя Silberra Micro-F возможно использовать для проявки 7-8 фотопленок формата 135/36 или 3-4 фотопленок типа 120.

Побочные действия

При работе с данным проявителем требуется увеличение времени проявки на 10% для каждой последующей фотопленки после первой.

Правила хранения

В сухом темном прохладном месте; беречь от детей. Растворы должны храниться в плотно закупоренной качественной посуде, без доступа воздуха и с минимальным количеством остаточного воздуха над раствором.

Срок годности

В виде порошка в оригинальных запаянных пакетах: 60 месяцев. В виде рабочего раствора проявитель Silberra Micro-F хранится в закрытой бутылке 1 месяц с даты приготовления. Использованный раствор не хранится.

Правила утилизации

Проявители и фиксажи Silberra подлежат утилизации в соответствии с правилами и нормативными актами, принятыми на территории страны применения. Концентраты проявителей в жидком виде токсичны (если не указано иное) и могут нанести вред окружающей среде при некорректной утилизации. Silberra рекомендует сдавать отработанные проявители и фиксажи в организации, занимающиеся переработкой химических отходов и имеющие соответствующие лицензии на утилизацию и переработку фотореактивов.