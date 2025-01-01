images
-15 %
Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе

Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе

Falcon Eyes
Артикул: VBR-112

Клипса Falcon Eyes SH-17M с шаровой головкой.

Винт 1/4 дюйма позволяет крепить фотоаппараты и аксессуары весом до 0,5 кг. Вес держателя - 0,35 кг.

Описание

Falcon Eyes SH-17M держатель с поворотной головкой на клипсе

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Арт. OLE-1453
Kupo KCP240 40” extension grip arm silver удлинительный кронштейн 40 дюймов
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO 40” extension grip arm silver – кронштейн длиной 40 дюймов (1085 мм) в комплекте с зажимом.

Цвет – серебристый.

4 990 ₽
В корзину
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Арт. NVF-5558
Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver крепежная головка 2-1/2 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.

3 780 ₽
В корзину
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Арт. NVF-6204
Cullmann ALPHA 300 настольный штатив
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Cullmann ALPHA 300 – настольный штатив, три цвета в ассортимент, максимальная высота, см – 16, минимальная высота, см – 7,5, в сложенном состоянии, см – 18, максимальная нагрузка, кг – 0,5, вес, г – 75.

940 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Арт. NVF-6337
Fotokvant FLH-11 винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant FLH-11 – винт-переходник 3/8 дюйма и 3/8 дюйма.

Предназначен для всех видов преспособлений с резьбовым отверстием 3/8" на 3/8". Аксессуар незаменим для стробистов. 

460 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Арт. NVF-6794
Fotokvant RCL-S9 зажим пластиковый с шаровой головкой 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 2 ч

Fotokvant RCL-S9 – портативный пластиковый зажим, с помощью которого можно укрепить оборудование за край стола, подставку, штатив или даже на ветку дерева. Изготовлен из АВС-пластика, винт – металлический.

-5 %400 ₽
380 ₽
В корзину
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Арт. NVF-7639
Fotokvant FLX-01 металлическая гибкая штанга 27 см с резьбой 1/4 дюйма
Наличие
Москва: в наличии 4-10 шт

Fotokvant FLX-01 – металлическая гибкая штанга, имеет на концах наконечники типа мама с резьбой 1/4". Длина, см – 27. Вес, г – 120.

1 730 ₽
В корзину

Видео

Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера