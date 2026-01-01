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-10 %
Falcon Eyes MB-70T штанга телескопическая

Falcon Eyes MB-70T штанга телескопическая

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9271

Falcon Eyes MB-70T - многофункциональная телескопическая штанга, длиной 44 - 74 см, имеет 2 секции, на концах два несъемных шпигота Ø5/8” с винтами 1/4" и 3/8", максимальная допустимая нагрузка - 5 кг.

Описание

Многофункциональная телескопическая штанга Falcon Eyes MB-70T предназначена для монтажа студийного оборудования, установки осветительных приборов и аксессуаров. Falcon Eyes MB-70T может применяться как удлинитель для других штанг, студийных стоек или перекладин.

Совместно с различными зажимами и держателями, например зажимами Falcon Eyes CLD-18, муфтами Falcon Eyes EC-28, кронштейнами Falcon Eyes MBH-700 и т.д., могут составлять различные конструкции для установки и крепления на различных поверхностях – на полу, столах, стенах, других монтажных элементах.

Длина штанги регулируется от 44 до 74 см путем выдвижения телескопических секций. Секции изготавливаются из прочного и легкого алюминиевого профиля и фиксируются винтовыми зажимами из ABS-пластика. Диаметр профиля секций 22/19 мм.

На торцах штанги – два несъемных шпигота диаметром 5/8” с винтами 1/4" и 3/8'' соответственно, на которые может устанавливаться разнообразное студийное оборудование – вспышки, осветители, микрофоны и т.д. Максимальная вертикальная нагрузка на штангу – 5 кг.

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