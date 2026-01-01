Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона

Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.
Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.
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Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.
Falcon Eyes PBF-50AB – складной фотобокс 50 см, предназначен для съемки небольших предметов. В комплекте имеется набор бархатных фонов (красный, синий, черный, белый). Стенки фотобокса изготовлены из полимера, каркас – стальные рамки. Вес – 1,85 кг.
Фолиевый фильтр английского производителя Chris James Lighting Filters применяется при съемке крупных планов и в ходе портретной съемки, например, для выравнивания тона кожи модели.
Он корректирует оттенки присутствующих в кадре декораций или костюмов.
Пропускная способность фильтра 51%.
Быстросъемная площадка Fotokvant P-318.
Быстросъемная площадка служит надежной базой при установке цифровых зеркальных и видеокамер. Она дает возможность оперативно сменить оборудование на штативе. Изготовлена из пластика. Размер - 43x43x10 мм.
Штатив KingJoy VT-1500 с видеоголовой.
Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг.