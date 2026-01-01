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Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона
Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона

Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона

Fotokvant
Артикул: DAN-3948

Кронштейн-крепление Fotokvant LSS-20 для микрофона и смартфона.

Включает в себя зажим-струбцину для крепления на край стола, две гибкие штанги длиной 35 см, двойной зажим для смартфона, амортизатор-крепление для микрофона и защитный диффузор. Таким образом пользователь получает готовый комплект для записи видеоблога.

Описание

Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона

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