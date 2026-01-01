Fotokvant LSS-20 кронштейн-крепление для микрофона и смартфона

Арт. NVF-9627

Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.