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Chris James 775 Soft Amber Key фолиевый фильтр мягкий янтарный

Chris James 775 Soft Amber Key фолиевый фильтр мягкий янтарный

Chris James
Артикул: MTG-0350

Chris James Soft Amber Key 775 - фолиевый фильтр английского производителя Chris James Lighting Filters.

Применяется для получения мягкого, отчасти рассеянного света янтарного цвета. Данный светофильтр можно применить для коррекции оттенков, присутствующих в кадре декораций или костюмов. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Светофильтр изготовлен по специальной формуле, реализованной на молекулярном уровне, что делает его долговечным и безопасным даже в случае применения с мощными, сильно нагревающимися приборами. Применение высококачественных цветовых пигментов не допускает быстрого выгорания, как у аналогичных продуктов других брендов.

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

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