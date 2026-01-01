Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный

Описание

Алюминиевый штатив, предназначен для установки оборудования весом до 250 г. В сложенном виде он можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro.

Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками, рабочая высота от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

Данная модель оснащена шаровой головой с площадкой диаметром 24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4". Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняться вперед на 90градусов.

Характеристики: