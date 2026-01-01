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-10 %
Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный
Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный
Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный
Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный

Falcon Eyes TablePod 230S штатив настольный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4747

Штатив настольный Falcon Eyes TablePod 230S.

Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота - 18,5 см. Максимальная нагрузка - 250 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Вес - 30 г.

Описание

Алюминиевый штатив, предназначен для установки оборудования весом до 250 г. В сложенном виде он можно использовать как монопод при съемке на смартфон или камеру, типа GoPro. 

Штатив имеет конструкцию с выдвижными телескопическими ножками, рабочая высота от 130 до 185 мм. Длина в сложенном виде 142 мм. Малые размеры позволяют носить штатив в небольшой сумке или кармане.

Данная модель оснащена шаровой головой с площадкой диаметром 24 мм, на которой расположен металлический винт с резьбой 1/4". Оборудование, установленное на настольный штатив, может вращаться вокруг своей оси на 360 градусов и наклоняться вперед на 90градусов. 

Характеристики:

  • тип штатива - трипод
  • материал - алюминиевый сплав, металл, пластик
  • максимальная высота - 185 мм
  • минимальная высота - 130 мм
  • длина в сложенном состоянии - 142 мм
  • максимальная нагрузка - 0,25 кг
  • голова в комплекте - шаровая
  • вес - 30 г

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