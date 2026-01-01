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Хит
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры
Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

Fotokvant
Артикул: NVF-7987

Fotokvant RFLH-11 – поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры.

Гибкая конструкция позволяет плавно менять угол освещения. Имеет с двух сторон резьбу 1/4". Изготовлен из металла и АВС-пластика. Размер, см – 5х3,2. Вес - 0,15 кг.

Описание

Fotokvant RFLH-11 поворотный кронштейн для установки накамерного света на горячий башмак камеры

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