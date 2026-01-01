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Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см
Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см

Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см

Raylab
Артикул: DAN-7688

RaylabRF-09 - складной двухцветный отражатель на пружине размером 90х120 см. Состоит из упругого каркаса прямоугольной формы, обтянутого двусторонней тканью.

Белый - используется для подсветки теневой стороны объекта, не меняет цветовую температуру отражаемого света. Удобен при съемке видео.

Серебристый - дает более яркий и жесткий отраженный свет, в сравнении с белым отражателем. Незаменим в облачную погоду.

Описание

Отражатель может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки.

Характеристики:

  • Размер, см: 90×120
  • Цвет: белый/серебряный
  • Размер в сложенном виде: 30×30×5

Комплектация

  • отражатель - 1 шт
  • чехол - 1 шт

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