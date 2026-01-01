Raylab RF-09 отражатель 2в1 серебро/белый 90×120 см

Арт. DAN-1672

Складной двухцветный отражатель на пружине Fotokvant R2-100170SW размером 102х168 см.

Одна поверхность белая, дает нейтральную цветовую температуру, другая серебро для повышения контраста. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер - 102x168 см. Вес - 0,99 кг.

