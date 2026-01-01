Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см

Fotokvant R-110T – отражатель на просвет (рассеиватель) диаметром 110 см
Fotokvant R-110T (артикул DAN-2754) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) круглой формы диаметром 110 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.
Этот компактный отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки. Белая окантовка – важная деталь: она позволяет получать отражения без «рамочки» даже на глянцевых предметах (стекло, металл, посуда).
Назначение и применение
- Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.
- Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.
- Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.
- Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.
Ключевые особенности
- Диаметр 110 см: компактный размер, идеальный для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.
- Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.
- Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.
- Белая окантовка: не даёт цветных отражений и «рамочек» на глянцевых объектах.
- Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 35 см), легко помещается в сумку или чехол.
- Лёгкий вес – 0,5 кг: удобно держать в руках или устанавливать на лёгкий держатель.
Технические характеристики
- Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)
- Форма: круглая
- Диаметр: 110 см
- Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)
- Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)
- Каркас: стальная пружинная рама
- Вес: 0,5 кг
- Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков)
Как использовать отражатель на просвет
- Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу).
- Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки.
- Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет.
- Фиксация: для стационарной работы используйте держатель или попросите ассистента подержать.
- Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.
Преимущества белой окантовки
У большинства полупрозрачных отражателей окантовка чёрная или серая, что может создавать заметную тёмную «рамочку» в отражениях на стекле, хромированных или полированных поверхностях. Белая окантовка Fotokvant R-110T решает эту проблему – она даёт аккуратное, незаметное отражение даже на самых глянцевых объектах. Это особенно важно при предметной съёмке и работе с рекламной фотографией.
Сравнение с моделями других размеров
- Fotokvant R-80T (80 см): компактный, лёгкий – идеален для портретов и выездных съёмок.
- Fotokvant R-110T (110 см): больше для портретов по пояс.
- Fotokvant R-150200T (150×200 см): для групповых портретов и крупных объектов.
Совместимость с аксессуарами
- Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-2000 – подходит для фиксации этого отражателя на стойке.
- Стойки для освещения: Fotokvant LS-2600B, LS-2400 и аналогичные.
Уход и хранение
- Храните отражатель в сложенном виде в сухом месте.
- При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
- Не ставьте на ткань тяжёлые предметы, не прокалывайте и не режьте.
- При сложении не перегибайте пружинную раму слишком сильно – она может деформироваться.