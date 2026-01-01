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Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см
Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см

Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см

Fotokvant
Артикул: DAN-2754

Отражатель на просвет Fotokvant R-110T, размер - 110 см.

Круглый отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 110 см. Полупрозрачные отражатели Fotokvant выпускаются с белой окантовкой. Это позволяет получать отражения без рамочки даже в предметах с отражающей поверхностью. Вес - 0,5 кг.

Описание

Fotokvant R-110T – отражатель на просвет (рассеиватель) диаметром 110 см

Fotokvant R-110T (артикул DAN-2754) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) круглой формы диаметром 110 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.

Этот компактный отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки. Белая окантовка – важная деталь: она позволяет получать отражения без «рамочки» даже на глянцевых предметах (стекло, металл, посуда).

Назначение и применение

  • Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.
  • Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.
  • Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.
  • Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.

Ключевые особенности

  • Диаметр 110 см: компактный размер, идеальный для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.
  • Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.
  • Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.
  • Белая окантовка: не даёт цветных отражений и «рамочек» на глянцевых объектах.
  • Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 35 см), легко помещается в сумку или чехол.
  • Лёгкий вес – 0,5 кг: удобно держать в руках или устанавливать на лёгкий держатель.

Технические характеристики

  • Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)
  • Форма: круглая
  • Диаметр: 110 см
  • Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)
  • Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)
  • Каркас: стальная пружинная рама
  • Вес: 0,5 кг
  • Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков)

Как использовать отражатель на просвет

  1. Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу).
  2. Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки.
  3. Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет.
  4. Фиксация: для стационарной работы используйте держатель или попросите ассистента подержать.
  5. Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.

Преимущества белой окантовки

У большинства полупрозрачных отражателей окантовка чёрная или серая, что может создавать заметную тёмную «рамочку» в отражениях на стекле, хромированных или полированных поверхностях. Белая окантовка Fotokvant R-110T решает эту проблему – она даёт аккуратное, незаметное отражение даже на самых глянцевых объектах. Это особенно важно при предметной съёмке и работе с рекламной фотографией.

Сравнение с моделями других размеров

  • Fotokvant R-80T (80 см): компактный, лёгкий – идеален для портретов и выездных съёмок.
  • Fotokvant R-110T (110 см): больше для портретов по пояс.
  • Fotokvant R-150200T (150×200 см): для групповых портретов и крупных объектов.

Совместимость с аксессуарами

  • Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-2000 – подходит для фиксации этого отражателя на стойке.
  • Стойки для освещения: Fotokvant LS-2600B, LS-2400 и аналогичные.

Уход и хранение

  • Храните отражатель в сложенном виде в сухом месте.
  • При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
  • Не ставьте на ткань тяжёлые предметы, не прокалывайте и не режьте.
  • При сложении не перегибайте пружинную раму слишком сильно – она может деформироваться.

Комплектация

В стандартную поставку входит отражатель на просвет Fotokvant R-110T в чехле.

Держатель и стойка приобретаются отдельно.

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