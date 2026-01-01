Fotokvant R-110T отражатель на просвет диаметром 110 см

Описание

Fotokvant R-110T – отражатель на просвет (рассеиватель) диаметром 110 см

Fotokvant R-110T (артикул DAN-2754) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) круглой формы диаметром 110 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.

Этот компактный отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки. Белая окантовка – важная деталь: она позволяет получать отражения без «рамочки» даже на глянцевых предметах (стекло, металл, посуда).

Назначение и применение

Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.

установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов. Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.

используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца. Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.

как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков. Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.

Ключевые особенности

Диаметр 110 см: компактный размер, идеальный для портретной съёмки по пояс и небольших предметов.

компактный размер, идеальный для портретной съёмки по пояс и небольших предметов. Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.

рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение. Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.

обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний. Белая окантовка: не даёт цветных отражений и «рамочек» на глянцевых объектах.

не даёт цветных отражений и «рамочек» на глянцевых объектах. Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 35 см), легко помещается в сумку или чехол.

складывается в небольшой круг (диаметр около 35 см), легко помещается в сумку или чехол. Лёгкий вес – 0,5 кг: удобно держать в руках или устанавливать на лёгкий держатель.

Технические характеристики

Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)

отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор) Форма: круглая

круглая Диаметр: 110 см

110 см Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)

полупрозрачный (white diffuser) Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)

белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant) Каркас: стальная пружинная рама

стальная пружинная рама Вес: 0,5 кг

0,5 кг Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков)

Как использовать отражатель на просвет

Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу). Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки. Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет. Фиксация: для стационарной работы используйте держатель или попросите ассистента подержать. Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.

Преимущества белой окантовки

У большинства полупрозрачных отражателей окантовка чёрная или серая, что может создавать заметную тёмную «рамочку» в отражениях на стекле, хромированных или полированных поверхностях. Белая окантовка Fotokvant R-110T решает эту проблему – она даёт аккуратное, незаметное отражение даже на самых глянцевых объектах. Это особенно важно при предметной съёмке и работе с рекламной фотографией.

Сравнение с моделями других размеров

Fotokvant R-80T (80 см): компактный, лёгкий – идеален для портретов и выездных съёмок.

Fotokvant R-110T (110 см): больше для портретов по пояс.

Fotokvant R-150200T (150×200 см): для групповых портретов и крупных объектов.

Совместимость с аксессуарами



Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-2000 – подходит для фиксации этого отражателя на стойке.

Fotokvant RHR-2000 – подходит для фиксации этого отражателя на стойке. Стойки для освещения: Fotokvant LS-2600B, LS-2400 и аналогичные.

Уход и хранение