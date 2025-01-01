images
Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка. 

  • длина насадки, см - 20,5
  • диаметр выходного отверстия, мм - 56

