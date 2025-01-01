Falcon Eyes FEA-BW насадка коническая

Зажим для установки студийного оборудования на трубы (стойки, распорки и т.п.)
Falcon Eyes FEA-BW – компактная коническая насадка (тубус), предназначена для создания световых акцентов или художественного освещения фона. Насадка изготовлена из металла и представляет собой тубус с байонетом Bowens. Позволяет получать узконаправленный луч света. В комплект входят цветные фильтры и состовая решетка.
Grifon CL-35A – зажим-переходник с адаптером. Используется для монтажа различных вариантов студийного оборудования. Оборудован адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.
Fotokvant GRID18-30 – соты с ячейкой 4х4 мм для софтрефлектора диаметром 170-175 мм. Диаметр, мм – 180.
