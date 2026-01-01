Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей

Описание

Fotokvant RHR-2000 – трёхколенный держатель для отражателей до 200 см

Fotokvant RHR-2000 (артикул DAN-3832) – это профессиональный трёхколенный раздвижной держатель для установки отражателей, лайт-дисков и других световых модификаторов. Держатель позволяет надёжно зафиксировать отражатель в нужном положении, заменяя ассистента на съёмочной площадке и освобождая руки фотографу.

Модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает стабильность и прочность конструкции. Максимальная длина держателя – 200 см, длина в сложенном виде – 78 см, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Трёхколенная конструкция позволяет точно позиционировать отражатель под любым углом.

Назначение и применение

Установка отражателей: для лайт-дисков, светоотражающих панелей и рассеивателей.

для лайт-дисков, светоотражающих панелей и рассеивателей. Замена ассистента: самостоятельная работа с отражателями без помощи второго человека.

самостоятельная работа с отражателями без помощи второго человека. Студийная и выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.

лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки. Точное позиционирование: трёхколенная конструкция для гибкой настройки угла.

Ключевые особенности

Максимальная длина – 200 см: широкий диапазон регулировки.

широкий диапазон регулировки. Трёхколенная конструкция: гибкое позиционирование под любым углом.

гибкое позиционирование под любым углом. Длина в сложенном виде – 78 см: компактное хранение и транспортировка.

компактное хранение и транспортировка. Высококачественные материалы: стабильная и прочная конструкция.

стабильная и прочная конструкция. Универсальность: подходит для различных типов отражателей и лайт-дисков.

подходит для различных типов отражателей и лайт-дисков. Замена ассистента: экономия времени и ресурсов на съёмочной площадке.

Технические характеристики

Тип: держатель для отражателей

держатель для отражателей Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: RHR-2000

RHR-2000 Максимальная длина: 200 см

200 см Длина в сложенном виде: 78 см

78 см Количество колен: 3

3 Материал: высококачественные материалы

высококачественные материалы Применение: отражатели, лайт-диски, рассеиватели

Как использовать держатель

Установка на стойку: закрепите держатель на студийной стойке. Регулировка длины: раздвиньте колена на нужную длину (до 200 см). Фиксация отражателя: закрепите лайт-диск или отражатель в держателе. Настройка угла: отрегулируйте положение отражателя с помощью трёх колен. Съёмка: используйте держатель для точного позиционирования света.

Преимущества использования

Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.

трёхколенная конструкция для точной настройки. Надёжность: прочные материалы и стабильная конструкция.

прочные материалы и стабильная конструкция. Компактность: легко складывается для хранения.

легко складывается для хранения. Экономия: не требует ассистента для работы с отражателями.

Совместимость с оборудованием