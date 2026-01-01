Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей

Fotokvant RHR-2000 – трёхколенный держатель для отражателей до 200 см
Fotokvant RHR-2000 (артикул DAN-3832) – это профессиональный трёхколенный раздвижной держатель для установки отражателей, лайт-дисков и других световых модификаторов. Держатель позволяет надёжно зафиксировать отражатель в нужном положении, заменяя ассистента на съёмочной площадке и освобождая руки фотографу.
Модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает стабильность и прочность конструкции. Максимальная длина держателя – 200 см, длина в сложенном виде – 78 см, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Трёхколенная конструкция позволяет точно позиционировать отражатель под любым углом.
Назначение и применение
- Установка отражателей: для лайт-дисков, светоотражающих панелей и рассеивателей.
- Замена ассистента: самостоятельная работа с отражателями без помощи второго человека.
- Студийная и выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.
- Точное позиционирование: трёхколенная конструкция для гибкой настройки угла.
Ключевые особенности
- Максимальная длина – 200 см: широкий диапазон регулировки.
- Трёхколенная конструкция: гибкое позиционирование под любым углом.
- Длина в сложенном виде – 78 см: компактное хранение и транспортировка.
- Высококачественные материалы: стабильная и прочная конструкция.
- Универсальность: подходит для различных типов отражателей и лайт-дисков.
- Замена ассистента: экономия времени и ресурсов на съёмочной площадке.
Технические характеристики
- Тип: держатель для отражателей
- Бренд: Fotokvant
- Модель: RHR-2000
- Максимальная длина: 200 см
- Длина в сложенном виде: 78 см
- Количество колен: 3
- Материал: высококачественные материалы
- Применение: отражатели, лайт-диски, рассеиватели
Как использовать держатель
- Установка на стойку: закрепите держатель на студийной стойке.
- Регулировка длины: раздвиньте колена на нужную длину (до 200 см).
- Фиксация отражателя: закрепите лайт-диск или отражатель в держателе.
- Настройка угла: отрегулируйте положение отражателя с помощью трёх колен.
- Съёмка: используйте держатель для точного позиционирования света.
Преимущества использования
- Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.
- Надёжность: прочные материалы и стабильная конструкция.
- Компактность: легко складывается для хранения.
- Экономия: не требует ассистента для работы с отражателями.
Совместимость с оборудованием
- Стойки: любые студийные стойки с креплением 5/8" (16 мм).
- Отражатели: лайт-диски и светоотражающие панели различных размеров.
- Фоны: цветные быстрораскладные фоны на гибких обручах