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Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей
Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей

Fotokvant RHR-2000 держатель отражателей

Fotokvant
Артикул: DAN-3832

Держатель Fotokvant RHR-2000 для отражателей. Трехколенный раздвижной держатель для установки отражателей. С успехом может заменить ассистента на съемочной площадке. Модель изготовлена из высококачественных материалов, имеет стабильную и прочную конструкцию. Максимальная длина - 200 см. Длина в сложенном виде - 78 см.

Описание

Fotokvant RHR-2000 – трёхколенный держатель для отражателей до 200 см

Fotokvant RHR-2000 (артикул DAN-3832) – это профессиональный трёхколенный раздвижной держатель для установки отражателей, лайт-дисков и других световых модификаторов. Держатель позволяет надёжно зафиксировать отражатель в нужном положении, заменяя ассистента на съёмочной площадке и освобождая руки фотографу.

Модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает стабильность и прочность конструкции. Максимальная длина держателя – 200 см, длина в сложенном виде – 78 см, что делает его удобным для хранения и транспортировки. Трёхколенная конструкция позволяет точно позиционировать отражатель под любым углом.

Назначение и применение

  • Установка отражателей: для лайт-дисков, светоотражающих панелей и рассеивателей.
  • Замена ассистента: самостоятельная работа с отражателями без помощи второго человека.
  • Студийная и выездная съёмка: лёгкая и компактная конструкция удобна для транспортировки.
  • Точное позиционирование: трёхколенная конструкция для гибкой настройки угла.

Ключевые особенности

  • Максимальная длина – 200 см: широкий диапазон регулировки.
  • Трёхколенная конструкция: гибкое позиционирование под любым углом.
  • Длина в сложенном виде – 78 см: компактное хранение и транспортировка.
  • Высококачественные материалы: стабильная и прочная конструкция.
  • Универсальность: подходит для различных типов отражателей и лайт-дисков.
  • Замена ассистента: экономия времени и ресурсов на съёмочной площадке.

Технические характеристики

  • Тип: держатель для отражателей
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: RHR-2000
  • Максимальная длина: 200 см
  • Длина в сложенном виде: 78 см
  • Количество колен: 3
  • Материал: высококачественные материалы
  • Применение: отражатели, лайт-диски, рассеиватели

Как использовать держатель

  1. Установка на стойку: закрепите держатель на студийной стойке.
  2. Регулировка длины: раздвиньте колена на нужную длину (до 200 см).
  3. Фиксация отражателя: закрепите лайт-диск или отражатель в держателе.
  4. Настройка угла: отрегулируйте положение отражателя с помощью трёх колен.
  5. Съёмка: используйте держатель для точного позиционирования света.

Преимущества использования

  • Гибкость: трёхколенная конструкция для точной настройки.
  • Надёжность: прочные материалы и стабильная конструкция.
  • Компактность: легко складывается для хранения.
  • Экономия: не требует ассистента для работы с отражателями.

Совместимость с оборудованием

Комплектация

  • В стандартную поставку входит держатель Fotokvant RHR-2000.

Стойка, отражатели и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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