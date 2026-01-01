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Хит
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см
Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см

Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см

Fotokvant
Артикул: DAN-2757

Отражатель на просвет Fotokvant R-150200T, размер 150х200 см. Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 150x200 см. Вес - 1,85 кг.

Описание

Fotokvant R-150200T – отражатель на просвет (рассеиватель) 150х200 см

Fotokvant R-150200T (артикул DAN-2757) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) овальной формы размером 150×200 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.

Этот отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки.

Назначение и применение

  • Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.
  • Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.
  • Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.
  • Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.
  • Как белый фон: размер белого светоотражателя позволяет использовать его, как белый фон. Особенно, если подсветить с обратной стороны.

Ключевые особенности

  • Размер 150×200 см: достаточно большой для съёмки портретов в полный рост, групповых портретов и крупных предметов.
  • Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.
  • Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.
  • Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 50–60 см), легко помещается в сумку или чехол.
  • Вес – 1,85 кг: довольно лёгкий для такого большого размера, удобно держать в руках или устанавливать на держатель.

Технические характеристики

  • Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)
  • Форма: овальная
  • Размер (в рабочем состоянии): 150 × 200 см
  • Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)
  • Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)
  • Каркас: стальная пружинная рама
  • Вес: 1,85 кг
  • Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков, например Fotokvant RHR-180)

Как использовать отражатель на просвет

  1. Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу).
  2. Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки.
  3. Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет.
  4. Фиксация: для стационарной работы используйте держатель (например, Fotokvant RHR-180) или попросите ассистента подержать.
  5. Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.

Совместимость и аксессуары

  • Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-180 (диапазон 60–180 см) – идеально подходит для фиксации этого отражателя на стойке в любом положении.
  • Стойки для освещения: Fotokvant LS-2100B и аналогичные с креплением 5/8".
  • Fotokvant RFLH-16 - крепление вертикально на любую стойку.

Уход и хранение

  • Храните отражатель в сложенном виде в сухом месте.
  • При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
  • Не ставьте на ткань тяжёлые предметы, не прокалывайте и не режьте.
  • При сложении не перегибайте пружинную раму слишком сильно – она может деформироваться.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит только отражатель на просвет Fotokvant R-150200T в чехле.
  • Держатель и стойка приобретаются отдельно.

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