Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см

Описание

Fotokvant R-150200T – отражатель на просвет (рассеиватель) 150х200 см

Fotokvant R-150200T (артикул DAN-2757) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) овальной формы размером 150×200 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.

Этот отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки.

Назначение и применение

Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.

установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов. Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.

используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца. Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.

как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков. Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.

полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным. Как белый фон: размер белого светоотражателя позволяет использовать его, как белый фон. Особенно, если подсветить с обратной стороны.

Ключевые особенности

Размер 150×200 см: достаточно большой для съёмки портретов в полный рост, групповых портретов и крупных предметов.

достаточно большой для съёмки портретов в полный рост, групповых портретов и крупных предметов. Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.

рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение. Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.

обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний. Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 50–60 см), легко помещается в сумку или чехол.

складывается в небольшой круг (диаметр около 50–60 см), легко помещается в сумку или чехол. Вес – 1,85 кг: довольно лёгкий для такого большого размера, удобно держать в руках или устанавливать на держатель.

Технические характеристики

Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)

отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор) Форма: овальная

овальная Размер (в рабочем состоянии): 150 × 200 см

150 × 200 см Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)

полупрозрачный (white diffuser) Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)

белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant) Каркас: стальная пружинная рама

стальная пружинная рама Вес: 1,85 кг

1,85 кг Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков, например Fotokvant RHR-180)

Как использовать отражатель на просвет

Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу). Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки. Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет. Фиксация: для стационарной работы используйте держатель (например, Fotokvant RHR-180) или попросите ассистента подержать. Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.

Совместимость и аксессуары

Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-180 (диапазон 60–180 см) – идеально подходит для фиксации этого отражателя на стойке в любом положении.

Fotokvant RHR-180 (диапазон 60–180 см) – идеально подходит для фиксации этого отражателя на стойке в любом положении. Стойки для освещения: Fotokvant LS-2100B и аналогичные с креплением 5/8".

Fotokvant LS-2100B и аналогичные с креплением 5/8". Fotokvant RFLH-16 - крепление вертикально на любую стойку.

Уход и хранение