Fotokvant R-150200T отражатель на просвет размер 150х200 см

Fotokvant R-150200T – отражатель на просвет (рассеиватель) 150х200 см
Fotokvant R-150200T (артикул DAN-2757) – это полупрозрачный отражатель на просвет (лайт-диск) овальной формы размером 150×200 см. Предназначен для работы с естественным и искусственным светом: смягчает жёсткие тени, рассеивает импульсный свет от вспышек и уменьшает интенсивность прямых солнечных лучей, создавая мягкое, объёмное освещение.
Этот отражатель незаменим как в студии, так и на выездных съёмках. Благодаря пружинной стальной раме он легко и быстро собирается, а в сложенном виде занимает минимум места, что делает его удобным для транспортировки.
Назначение и применение
- Смягчение света со вспышкой: установите рассеиватель между вспышкой и объектом – свет станет мягким и равномерным, идеально для портретов.
- Блокировка и рассеивание солнечного света: используйте на открытом воздухе, чтобы убрать излишнюю контрастность и жёсткие тени от яркого солнца.
- Работа в студии: как дополнительный рассеиватель для постоянного света или моноблоков.
- Создание мягкого контурного или заполняющего света: полупрозрачная ткань позволяет часть света пропускать, делая его более деликатным.
- Как белый фон: размер белого светоотражателя позволяет использовать его, как белый фон. Особенно, если подсветить с обратной стороны.
Ключевые особенности
- Размер 150×200 см: достаточно большой для съёмки портретов в полный рост, групповых портретов и крупных предметов.
- Полупрозрачная поверхность: рассеивает, но не блокирует свет полностью, давая мягкое, объёмное освещение.
- Пружинная рама из стали: обеспечивает надёжное натяжение ткани, не даёт складок и провисаний.
- Компактное хранение: складывается в небольшой круг (диаметр около 50–60 см), легко помещается в сумку или чехол.
- Вес – 1,85 кг: довольно лёгкий для такого большого размера, удобно держать в руках или устанавливать на держатель.
Технические характеристики
- Тип: отражатель на просвет (рассеиватель / софт-диффузор)
- Форма: овальная
- Размер (в рабочем состоянии): 150 × 200 см
- Цвет ткани: полупрозрачный (white diffuser)
- Окантовка: белая (у всех полупрозрачных отражателей Fotokvant)
- Каркас: стальная пружинная рама
- Вес: 1,85 кг
- Способ крепления: вручную (ассистент или держатель для лайт-дисков, например Fotokvant RHR-180)
Как использовать отражатель на просвет
- Установка: разверните отражатель из сложенного состояния (он сам раскроется благодаря пружинному каркасу).
- Позиционирование: расположите его между источником света (солнце, вспышка, софтбокс) и объектом съёмки.
- Настройка: меняйте расстояние от рассеивателя до объекта и до источника света, чтобы регулировать жёсткость света – чем дальше рассеиватель от объекта, тем мягче свет.
- Фиксация: для стационарной работы используйте держатель (например, Fotokvant RHR-180) или попросите ассистента подержать.
- Сложение: после съёмки сверните лайт-диск в «восьмёрку» и зафиксируйте – он легко вернётся в компактное состояние.
Совместимость и аксессуары
- Держатель для лайт-дисков: Fotokvant RHR-180 (диапазон 60–180 см) – идеально подходит для фиксации этого отражателя на стойке в любом положении.
- Стойки для освещения: Fotokvant LS-2100B и аналогичные с креплением 5/8".
- Fotokvant RFLH-16 - крепление вертикально на любую стойку.
Уход и хранение
- Храните отражатель в сложенном виде в сухом месте.
- При загрязнении ткани аккуратно очищайте её мягкой губкой с мыльным раствором (без агрессивных химикатов).
- Не ставьте на ткань тяжёлые предметы, не прокалывайте и не режьте.
- При сложении не перегибайте пружинную раму слишком сильно – она может деформироваться.