Raylab SPG6060 софтбокс с сотами

Описание

Raylab SPG6060 софтбокс — это световой модификатор размером 60х60 см для установки на студийные осветительные приборы с байонетом Bowens. Благодаря закрытой конструкции можно избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежании повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.



Характеристики: