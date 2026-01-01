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-5 %
Raylab SPG6060 софтбокс с сотами
Raylab SPG6060 софтбокс с сотами
Raylab SPG6060 софтбокс с сотами
Raylab SPG6060 софтбокс с сотами
Raylab SPG6060 софтбокс с сотами

Raylab SPG6060 софтбокс с сотами

Raylab
Артикул: DAN-7722

Raylab SPG6060 - это световой модификатор размером 60х60 см для установки на студийные осветительные приборы.

Закрытая конструкция позволяет избежать нежелательных бликов и потерь светового потока. Байонет - Bowens.

Описание

Raylab SPG6060 софтбокс — это световой модификатор размером 60х60 см для установки на студийные осветительные приборы с байонетом Bowens. Благодаря закрытой конструкции можно избежать нежелательных бликов и потерь светового потока.

Состоит данное устройство из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя с UV покрытием, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens), сотовой насадки и металлических спиц.

Спицы имеют наконечники во избежании повреждения тканевых спицедержателей софтбокса и облегчают сборку конструкции. Соты применяется для формирования ограниченного и направленного светового потока с плавным светотеневым переходом от центра к краю светового пятна.

Характеристики:

  • Размер, см: 60×60
  • Байонет: Bowens

Комплектация

спицы - 4 шт
соты - 1 шт
внутренний рассеиватель - 1 шт
внешний рассеиватель - 1 шт
чехол - 1 шт

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