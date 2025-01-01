Grifon SB-FW200 октобокс 200 см

Grifon-220R – удобное и компактное в сложенном виде, устойчивое напольное крепление с колесами для осветителя или зонта.
Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.
Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.
Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.
Falcon Eyes RBH-2566 – держатель, оснащенный поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие трубки диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.
Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Вес - 1,1 кг.
