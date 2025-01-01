Grifon SB-FW200 октобокс 200 см

Арт. VBR-115

Falcon Eyes RBH-2566 – держатель, оснащенный поворотной муфтой, которая позволяет устанавливать его на стойки, стойки-распорки, автополы и другие трубки диаметрами 19, 22, 25 и 28 мм.

Держатель настраивается от 63 до 168 см для модели RBH-2566 и от 56 до 148 см для модели RBH-2258. Идеально подходит для крепления отражателей и складных фонов под любым углом. Вес - 1,1 кг.