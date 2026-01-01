Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 79200 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором, цветовая температура 5600К).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2800 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.

Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 11 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа, свеча, огонь и фейерверк.

Световые динамические эффекты обеспечивают дополнительные возможности для творческого освещения без усилий.

На тыльной стороне осветителя расположена панель управления всего с двумя диммерами, двумя многофункциональными клавишами и тумблером включения/выключения.

APP приложение для смартфона для дистанционного управления

Благодаря приложению Godox Light для смартфона осветитель Godox LITEMONS LA удастся настроить одним касанием.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Встроенное крепление для фотозонта поможет добиться более мягкого освещения для съемок портретов и крупных предметных или интерьерных съемок.





Характеристики:

Мощность - макс. 230 Вт

Цветовая температура - 2800–6500K

Регулировка яркости 0%-100%

Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, открытая лампа) 2800K: 3570 / 951 / 478 люкс

3200K: 4350 / 1160 / 586 люкс

4300K: 6850 / 1840 / 924 люкс

5600K: 6970 / 1870 / 937 люкс

6500K: 5630 / 1510 / 774 люкс

Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, с рефлектором) 2800K: 39300 / 8440 / 3550 люкс

3200K: 48500 / 10400 / 4340 люкс

4300K: 77400 / 16400 / 6890 люкс

5600K: 79200 / 16800 / 7030 люкс

6500K: 64300 / 13600 / 5670 люкс