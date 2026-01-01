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-10 %
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель
Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель

Godox LITEMONS LA200Bi светодиодный осветитель

Godox
Артикул: DAN-9224

Godox LITEMONS LA200Bi - яркий и компактный светодиодный источник света с круглой COB-матрицей, выдающий световой поток общей мощностью до 230Вт (bi-color, светодиоды «холодного» белого и «теплого» белого света). bi-color 2800K~6500K, CRI>96, TLCI>97, регулировка мощности 0–100%, освещенность 79200 лк, байонет Bowens, 11 спецэффектов, APP для управления с помощью смартфона, рефлектор с «зеркальной» поверхностью.

Описание

Осветитель выдает мощный световой поток с освещенностью до 79200 лк на расстоянии одного метра (замер проводился с установленным рефлектором, цветовая температура 5600К).

Высокий индекс цветопередачи обеспечивает естественное и точное отображение цветов как фото (CRI≥97), так и видео (TLCI≥97).

Цветовая температура устанавливается в диапазоне от 2800 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Яркость регулируется от 0 до 100% с шагом 1%.

Маленький и яркий осветитель LA весит всего 1.4 кг, просто переносится и устанавливается даже на самые легкие осветительные стойки и держатели со стандартным шпиготом 5/8''.

Компактный корпус поместится в узком пространстве, что позволяет использовать его в небольших студиях в любой момент.

Осветители Godox LITEMONS LA поддерживают 11 световых спецэффектов, включая три вида вспышек, три вида молний, ТВ, сломанная лампа, свеча, огонь и фейерверк.

Световые динамические эффекты обеспечивают дополнительные возможности для творческого освещения без усилий.

На тыльной стороне осветителя расположена панель управления всего с двумя диммерами, двумя многофункциональными клавишами и тумблером включения/выключения.

APP приложение для смартфона для дистанционного управления

Благодаря приложению Godox Light для смартфона осветитель Godox LITEMONS LA удастся настроить одним касанием.

Осветители серии LA совместимы с различными светоформирующими аксессуарами с креплением Bowens. Большой ассортимент рефлекторов, софтбоксов, конусов, портретных тарелок способны монтироваться на это популярное байонетное крепление.

Встроенное крепление для фотозонта поможет добиться более мягкого освещения для съемок портретов и крупных предметных или интерьерных съемок.


Характеристики:

  • Мощность - макс. 230 Вт
  • Цветовая температура - 2800–6500K
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, открытая лампа) 2800K: 3570 / 951 / 478 люкс

3200K: 4350 / 1160 / 586 люкс

4300K: 6850 / 1840 / 924 люкс

5600K: 6970 / 1870 / 937 люкс

6500K: 5630 / 1510 / 774 люкс

  • Освещенность (на расстоянии 1 / 2 / 3 м, с рефлектором) 2800K: 39300 / 8440 / 3550 люкс

3200K: 48500 / 10400 / 4340 люкс

4300K: 77400 / 16400 / 6890 люкс

5600K: 79200 / 16800 / 7030 люкс

6500K: 64300 / 13600 / 5670 люкс

  • CRI= 96
  • TLCI= 97
  • Количество спецэффектов - 11
  • Метод управления - Ручное управление, Управление с помощью приложения через Bluetooth
  • Расстояние передачи Bluetooth - 30м
  • Материал корпуса - пластик
  • Байонет - Bowens
  • Температура эксплуатации -10°C~40°C
  • Максимальная мощность сигнала - 5 дБм

Комплектация

  • Светодиодный осветитель LA200Bi
  • Рефлектор RFT-19
  • Защитная крышка
  • Сетевой адаптер
  • Кабель питания
  • Крепежная лента
  • Страховочный тросик

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