Godox MS300V вспышка студийная

Студийная вспышка Godox MS300V (300 Дж, байонет Bowens)
Godox MS300V — это легкий и компактный студийный моноблок импульсного света мощностью 300 Дж. Модель оснащена экономичной светодиодной пилотной лампой (10 Вт) с регулировкой яркости и встроенной системой беспроводного управления Godox X (2.4 ГГц). Благодаря байонету Bowens, вспышка совместима с широким спектром светоформирующих насадок, что делает ее отличным выбором для студийной и выездной съемки.
Основные характеристики
- Мощность: 300 Дж.
- Ведущее число: 58 (ISO 100).
- Цветовая температура: 5800±200 К.
- Пилотный свет: Светодиодный, 10 Вт (регулируемый).
- Регулировка мощности: 1/32 – 1/1 (50 шагов).
- Длительность импульса: 1/2000 – 1/800 с.
- Время перезарядки: 0.1 – 1.3 с.
- Байонет: Bowens.
- Вес: 1.3 кг.
Ключевые особенности
- Встроенная беспроводная система Godox X: Управление мощностью, пилотным светом и срабатыванием вспышки через радиосинхронизаторы Godox (X1, X2, XPro).
- Экономичная LED-пилотная лампа: Мощность 10 Вт с низким энергопотреблением и длительным сроком службы, практически не нагревается. Режимы работы: пропорционально мощности, в процентах или выключена.
- Стабильность параметров: Цветовая температура и мощность остаются постоянными даже при длительной работе (отклонение не более 2%).
- Удобство управления: Яркий ЖК-дисплей, отдельная кнопка отключения звукового сигнала, автоматическое сохранение настроек после выключения.
- Компактность и легкость: Вес всего 1.3 кг, что упрощает транспортировку.
- Крепление для зонта: Есть возможность установки фотозонта.
Для чего используется
Вспышка MS300V является универсальным инструментом для профессиональной и любительской съемки:
- Студийная портретная съемка: Обеспечивает мощный, стабильный свет.
- Предметная фотография: Точная регулировка мощности.
- Выездная съемка: Компактный размер и малый вес.
- Работа с модификаторами: Совместимость с софтбоксами, октобоксами, портретными тарелками и другими насадками Bowens.