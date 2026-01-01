Godox MS300V вспышка студийная

Арт. DAN-2736

Комплект Fotokvant CAP-N1-Kit, из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Nikon №1.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика и совместимы с моделями Nikon J1, J2, J3, V1, V2...