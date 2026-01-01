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Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная
Godox MS300V вспышка студийная

Godox MS300V вспышка студийная

Godox
Артикул: OLE-1597

Godox MS300V вспышка студийная. Легкий и компактный моноблок-источник импульсного света мощностью 300 Дж и встроенной системой беспроводного управления Godox 2.4G X. Основные характеристики - ведущее число 58, длительностью импульса 1/2000–1/800 секунды, время перезарядки до 1.3 секунды. Модель использует светодиодную лампу пилотного света 10 Вт с регулировкой яркости. Используется байонет Bowens.

Описание

Студийная вспышка Godox MS300V (300 Дж, байонет Bowens)

Godox MS300V — это легкий и компактный студийный моноблок импульсного света мощностью 300 Дж. Модель оснащена экономичной светодиодной пилотной лампой (10 Вт) с регулировкой яркости и встроенной системой беспроводного управления Godox X (2.4 ГГц). Благодаря байонету Bowens, вспышка совместима с широким спектром светоформирующих насадок, что делает ее отличным выбором для студийной и выездной съемки.

Основные характеристики

  • Мощность: 300 Дж.
  • Ведущее число: 58 (ISO 100).
  • Цветовая температура: 5800±200 К.
  • Пилотный свет: Светодиодный, 10 Вт (регулируемый).
  • Регулировка мощности: 1/32 – 1/1 (50 шагов).
  • Длительность импульса: 1/2000 – 1/800 с.
  • Время перезарядки: 0.1 – 1.3 с.
  • Байонет: Bowens.
  • Вес: 1.3 кг.

Ключевые особенности

  • Встроенная беспроводная система Godox X: Управление мощностью, пилотным светом и срабатыванием вспышки через радиосинхронизаторы Godox (X1, X2, XPro).
  • Экономичная LED-пилотная лампа: Мощность 10 Вт с низким энергопотреблением и длительным сроком службы, практически не нагревается. Режимы работы: пропорционально мощности, в процентах или выключена.
  • Стабильность параметров: Цветовая температура и мощность остаются постоянными даже при длительной работе (отклонение не более 2%).
  • Удобство управления: Яркий ЖК-дисплей, отдельная кнопка отключения звукового сигнала, автоматическое сохранение настроек после выключения.
  • Компактность и легкость: Вес всего 1.3 кг, что упрощает транспортировку.
  • Крепление для зонта: Есть возможность установки фотозонта.

Для чего используется

Вспышка MS300V является универсальным инструментом для профессиональной и любительской съемки:

  • Студийная портретная съемка: Обеспечивает мощный, стабильный свет.
  • Предметная фотография: Точная регулировка мощности.
  • Выездная съемка: Компактный размер и малый вес.
  • Работа с модификаторами: Совместимость с софтбоксами, октобоксами, портретными тарелками и другими насадками Bowens.

Комплектация

  • Студийная вспышка Godox MS300V — 1 шт.
  • Кабель питания (5 м) — 1 шт.
  • Защитный пластиковый колпак — 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации — 1 шт.
  • Гарантийный талон — 1 шт.

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