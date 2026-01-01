FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
FST 100х200 W – пластиковый белый матовый студийный фон.
Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для портретной и предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – белый.
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Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
Фон бумажный Vibrantone VBRT2201 White 01, размер - 2,1x11 м, цвет - белый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,1x11 м.