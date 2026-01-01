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FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый

FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый

FST
Артикул: NVF-8803

FST 100х200 W – пластиковый белый матовый студийный фон.

Матовая поверхность фона предотвращает образование бликов. Обладает повышенной прочностью и износостойкостью, легко моется. Идеально подходит для портретной и предметной фотосъемки. Размер – 100х200 см. Цвет – белый.

Описание

FST 100х200 W фон пластиковый белый матовый

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