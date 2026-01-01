Profoto RFi Softbox (254704) софтбокс 90x120 см

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso.
Характеристики:
- f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
- 32 1/10 с обоими диффузорами
- 32 4/10 только с фронтальным диффузором
- возможность использовать в качестве рефлектора – есть
- коннектор – приобретается отдельно
- размеры, см – 90x120x52
- вес, кг – 2,4