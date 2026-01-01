images
Profoto RFi Softbox (254704) софтбокс 90x120 см

Profoto RFi Softbox (254704) софтбокс 90x120 см

Profoto
Артикул: NVF-2666

Profoto RFi Softbox (254704) – софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

Описание

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
    • 32 1/10 с обоими диффузорами
    • 32 4/10 только с фронтальным диффузором
  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 90x120x52
  • вес, кг – 2,4

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-12 %
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Арт. NVF-2318
Grifon RF-18HC серебряный рефлектор с сотовой решеткой диаметр 18 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 5 дн, 12 ч

Grifon RF-18HC – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 18 см. Байонет Bowens. Комплектуются сотами 40 градусов.

-12.27 %2 690 ₽
2 360 ₽
В корзину
Profoto (100795) Honeycomb Grid 5 degree D1 сотовая насадка
Profoto (100795) Honeycomb Grid 5 degree D1 сотовая насадка
Profoto (100795) Honeycomb Grid 5 degree D1 сотовая насадка
Арт. DAN-1982
Profoto (100795) Honeycomb Grid 5 degree D1 сотовая насадка
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Grid 5 degree (100795) сотовая насадка устанавливается на моноблок Profoto D1.

Диаметр насадки 100 мм, угол 5 градусов. Соты используются для управления светом и для придания контрастности и драматизма изображению.

20 690 ₽
В корзину
-5 %
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Арт. NVF-8190
Grifon BD-05 шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 15 ч

Grifon BD-05 – шторки с сотовой решеткой и цветными фильтрами. Устанавливаются на стандартный рефлектор 18 см / 7".

-5 %2 380 ₽
2 260 ₽
В корзину
Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см
Арт. NVF-1106
Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254710) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Предназначен для широкого или ростового освещения.

46 190 ₽
В корзину
Fotokvant SB-9090PF cофтбокс 90х90 см с креплением для системы Profoto
Арт. NVF-2744
Fotokvant SB-9090PF cофтбокс 90х90 см с креплением для системы Profoto
Временно нет в наличии

Fotokvant SB-9090PF – софтбокс квадро позволяет получить направленный поток света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение – солнечный свет из окна.

Софтбокс отлично подходит для равномерного, мягкого освещения относительно крупных объектов. Байонет Profoto. Вес - 1,0 кг.

6 880 ₽
В корзину
-15 %
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Арт. DAN-2907
Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro USB 3.0 to Micro-B Right Angle 4.6 м Orange кабель
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 18 ч

Tether Tools CU61RT15-ORG TetherPro Orange кабель-переходник с USB 3.0 на Micro-B Right Angle. Длина - 4,6 м. Гарантия производителя на кабели Tether Tools - 90 дней.


-15 %6 200 ₽
5 270 ₽
В корзину
Profoto Air Remote (901031) дистанционный пульт управления
Арт. NVF-1090
Profoto Air Remote (901031) дистанционный пульт управления
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto Air Remote (901031) – радиосинхронизатор, с помощью которого можно управлять, формировать и приводить в действие освещение с расстояния до 300 м, благодаря новой системе  Profoto Air system.

Система Profoto Air отличается сверхбыстрой скоростью (100 миллисекунд в высокоскоростном режиме) и позволяет фотографу использовать скорости синхронизации до 1/1000 с, в зависимости от камеры и используемой вспышки.

52 590 ₽
В корзину
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Арт. NVF-1093
Profoto RFi speedring adapter (100501) адаптер для софтбокса
Наличие
в наличии 1-3 шт

Profoto RFi speedring adapter (100501) – кольцо-адаптер для установки софтбоксов Profoto RFi на приборы Bowens/Calumet/Aurora/Fomex.

Новая линейка колец-переходников дает возможность совмещения софтбоксов со вспышками более 20 брендов, начиная от вспышек speedlights до студийных вспышек класса хай-энд. Даже если у вас есть вспышки различных производителей, теперь вам потребуется софтбокс только одного бренда!

18 190 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
Видеоурок «10 вариантов использования одного софтбокса. Часть первая»
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса Часть II
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
10 вариантов использования одного софтбокса. Окончание
Phottix обновил софтбокс Easy
Phottix обновил софтбокс Easy
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.