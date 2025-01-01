Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см

Описание

Стрипбокс размером 30х180 см идеален для множества ситуаций, среди которых, например, узко направленное освещение при съемке людей или поперечное заполнение при предметных постановках.

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso.

Характеристики:

f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж) 32 с обоими диффузорами 32 3/10 только с фронтальным диффузором

возможность использовать в качестве рефлектора – есть

коннектор – приобретается отдельно

размеры, см – 30x180x56

вес, кг – 2,4

Рекомендованные кольца для софтбокса:



https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/



https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/