images
Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см

Profoto RFi (254710) софтбокс без адаптера 30x180 см

Profoto
Артикул: NVF-1106

Profoto RFi (254710) – большой софтбокс (стрип). Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Предназначен для широкого или ростового освещения.

Описание

Стрипбокс размером 30х180 см идеален для множества ситуаций, среди которых, например, узко направленное освещение при съемке людей или поперечное заполнение при предметных постановках.

Все софтбоксы Profoto подходят ко всем осветительным головкам Profoto. Но при использовании соответствующих адаптирующих колец, софтбоксы Profoto можно устанавливать практически на любую осветительную головку от других производителей. Отдельно можно приобрести кольца для следующих систем: Profoto, Balcar, Multiblitz V и P, Hensel, Bowens, Elinchrom, Visatec и Bron Pulso. 

Характеристики:

  • f-число на расстоянии 2 м (мощность импульса 2400 Дж)
    • 32 с обоими диффузорами
    • 32 3/10 только с фронтальным диффузором
  • возможность использовать в качестве рефлектора – есть
  • коннектор – приобретается отдельно
  • размеры, см – 30x180x56
  • вес, кг – 2,4

Рекомендованные кольца для софтбокса:

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/phottix-82595-speed-ring-for-profoto-kol/

https://photogora.ru/light_mod/ref_adap/profoto-rfi-speedring-adapter-100501/

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Profoto Softlight White (100608) портретная тарелка белая 52,5 см
Арт. NVF-1108
Profoto Softlight White (100608) портретная тарелка белая 52,5 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto Softlight White (100608) – белый софтрефлектор, дает мягкий, но при этом направленный, свет. Предназначен для создания рисующего света в портретной фотографии. Применяется в предметных, архитектурных или в выездных фэшн-съемках.

Является альтернативной заменой широко используемых софтбоксов.

51 790 ₽
В корзину
Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см
Арт. NVF-2668
Profoto RFi (254705) Softbox софтбокс без адаптера 120x180 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto RFi (254705) Softbox – большой софтбокс. Изготовлен из высококачественной ткани, усиленные швы краев и углов софтбокса гарантируют долгий срок службы. Монтаж и демонтаж происходит путем простого отсоединения липучек. Изнутри октобокс с серебряным покрытием, каркас изготовлен из стальных прутьев, что делает аксессуар прочным и долговечным. Оснащен внутренним и фронтальным диффузорами.

Подходит для портретной, свадебной и предметной фотографии.

64 690 ₽
В корзину
Kupo 023AC MIDI PRO STAND W/AIR CUSHION стойка с воздушным амортизатором
Арт. NVF-2771
Kupo 023AC MIDI PRO STAND W/AIR CUSHION стойка с воздушным амортизатором
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Kupo 023AC MIDI PRO STAND W/AIR CUSHION – легкая профессиональная студийная стойка из алюминия. Модель оснащена пневмоамортизатором. Высота варьируется от 105 до 250 см. Максимальная нагрузка составляет 5 кг. Диаметр основания – 109 см. Длина в сложенном состоянии 86 см, вес – 1,3 кг.

11 350 ₽
В корзину
Profoto Honeycomd Grid (100609) сотовый рефлектор
Арт. DAN-0142
Profoto Honeycomd Grid (100609) сотовый рефлектор
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Profoto (100609) – сотовая решетка для Softlight Reflectors, 25 градусов. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. Размер окружности определяется плотностью сот, толщиной и расстоянием до объекта съемки.

55 790 ₽
В корзину
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Арт. NVF-9154
Fotokvant AR-144-PF кольцо-адаптер Profoto 144 мм
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.

Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.

3 090 ₽
В корзину

Видео

Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Fotokvant FLX - крепление для вашего смарт-оборудования. Обзор
Марк Рибу
Марк Рибу
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Микрофотография, или Как снимать насекомых для коллекции с помощью микроскопа
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера